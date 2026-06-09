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Bản tin sức khỏe 9.6: Nước sôi để nguội lâu có an toàn? | Ngừa ung thư vú nhờ 2 thói quen này
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 9.6: Nước sôi để nguội lâu có an toàn? | Ngừa ung thư vú nhờ 2 thói quen này

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/06/2026 06:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Nước sôi để nguội lâu có an toàn?

Uống nước đun sôi để nguội là một cách phổ biến để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bảo quản quá lâu, nước có thể bị tái nhiễm vi khuẩn từ không khí hoặc dụng cụ chứa. Để tránh nguy cơ này, hãy luôn đảm bảo nước được đậy kín và không để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Uống nước đun sôi để nguội nhiều ngày có an toàn không?- Ảnh 1.

Uống nước đun sôi để nguội nhiều ngày có an toàn không?

Ngoài ra, việc bảo quản nước lâu trong dụng cụ kim loại kém chất lượng còn làm tăng nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sử dụng nước đun sôi trong vòng 24 - 48 giờ, bảo quản trong bình sạch, có nắp kín và không pha trộn nước mới với nước cũ để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Ngừa ung thư vú nhờ 2 thói quen ai cũng làm được

Nhiều người khi nói đến ung thư thường nghĩ đến yếu tố di truyền hoặc môi trường. Tuy nhiên, một yếu tố ít được chú ý hơn là chế độ ăn uống – đặc biệt là lượng chất béo trong cơ thể. Nghiên cứu mới cho thấy lipid không chỉ là nguồn năng lượng mà còn có thể "nuôi dưỡng" sự phát triển của tế bào ung thư vú.

Ngủ đủ giấc và giảm mỡ bụng giúp giảm nguy cơ ung thư vú

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