Giảm nguy cơ ung thư vú từ việc sử dụng đậu nành hợp lý
Video Sức khỏe

Giảm nguy cơ ung thư vú từ việc sử dụng đậu nành hợp lý

Trang Châu - Bùi Oanh
17/04/2026 10:18 GMT+7

Việc tiêu thụ đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe, giảm nguy cơ ung thư vú nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào.

Theo các chuyên gia từ Health Digest, hợp chất isoflavone trong loại thực phẩm này không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư mà còn làm dịu các triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào thời điểm và liều lượng phù hợp. Đậu nành là nguồn cung cấp isoflavone tập trung, giúp cơ thể hấp thụ lượng lớn hoạt chất này dù chỉ tiêu thụ một lượng thực phẩm nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan mật thiết giữa việc nạp isoflavone hàng ngày với khả năng phòng ngừa ung thư vú. Cụ thể, báo cáo trên tạp chí Antioxidants (2020) cho thấy tiêu thụ khoảng 5g isoflavone đậu nành mỗi ngày có thể giúp giảm tới 12% nguy cơ mắc bệnh hoặc tử vong do ung thư vú.

Dầu cá omega-3 có thực sự giúp chữa khô mắt?

Dầu cá omega-3 có thực sự giúp chữa khô mắt?

Khô mắt là tình trạng phổ biến gây kích ứng và khó chịu, khiến nhiều người tìm đến dầu cá như một giải pháp tự nhiên. Theo các chuyên gia từ Verywell Health, axit béo omega-3 trong dầu cá có khả năng giảm viêm và cải thiện chất lượng nước mắt. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người và cách lựa chọn sản phẩm bổ sung phù hợp.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
