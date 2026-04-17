Theo các chuyên gia từ Health Digest, hợp chất isoflavone trong loại thực phẩm này không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư mà còn làm dịu các triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào thời điểm và liều lượng phù hợp. Đậu nành là nguồn cung cấp isoflavone tập trung, giúp cơ thể hấp thụ lượng lớn hoạt chất này dù chỉ tiêu thụ một lượng thực phẩm nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan mật thiết giữa việc nạp isoflavone hàng ngày với khả năng phòng ngừa ung thư vú. Cụ thể, báo cáo trên tạp chí Antioxidants (2020) cho thấy tiêu thụ khoảng 5g isoflavone đậu nành mỗi ngày có thể giúp giảm tới 12% nguy cơ mắc bệnh hoặc tử vong do ung thư vú.

Giảm nguy cơ ung thư vú từ việc sử dụng đậu nành hợp lý