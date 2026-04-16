Với vị chua ngọt đặc trưng và hương thơm dễ chịu, chanh dây từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong những ngày thời tiết nóng bức. Không chỉ giúp giải nhiệt nhanh chóng, loại quả này còn chứa hàm lượng cao vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ, góp phần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Đừng bỏ qua chanh dây vào mùa nóng

Bên cạnh đó, chanh dây còn có tác dụng giúp cơ thể thư giãn, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ làm đẹp da nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung chanh dây vào chế độ ăn uống hằng ngày không chỉ giúp cơ thể “hạ nhiệt” mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho sức khỏe.