Bật mí bí quyết giúp da đẹp từ bộ đôi Vitamin C và Collagen

Những năm gần đây, nhu cầu bổ sung collagen ngày càng tăng, nhưng theo các chuyên gia, hiệu quả chỉ thực sự rõ rệt khi cơ thể có đủ vitamin C dưỡng chất đóng vai trò không thể thay thế trong quá trình hình thành collagen mới.

Theo phân tích của Verywell Health, collagen là loại protein quan trọng nhất tạo cấu trúc da, xương và mô liên kết. Tuy nhiên, để collagen được tổng hợp đúng cách, cơ thể cần vitamin C làm "chất xúc tác". Hai enzyme chính chịu trách nhiệm ổn định và liên kết các sợi collagen đều phụ thuộc hoàn toàn vào vitamin C. Nếu thiếu vitamin C, quá trình này bị gián đoạn, khiến lượng collagen được bổ sung từ thực phẩm hay viên uống khó phát huy hiệu quả tối đa.