Bản tin sức ngày khỏe 9.12: Người ngủ ngáy cần biết điều này | Những điều về gan cần biết

Ngủ ngáy có thể dẫn đến suy tim không?

Ngủ ngáy tưởng như vô hại, nhưng theo các chuyên gia từ Healthline (Mỹ), đây có thể là dấu hiệu ban đầu của suy tim, một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm nhất hiện nay.

Khổ qua và những tác dụng tuyệt vời cho gan

Khổ qua, dù mang vị đắng đặc trưng, lại được xem là một loại thực phẩm quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là gan.

Duy trì chế độ ăn này có thể giúp bạn khỏe mạnh khi về già

Chế độ ăn lành mạnh ở độ tuổi 40 có thể giúp bạn duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất ở độ tuổi 70.