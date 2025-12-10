Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức ngày khỏe 9.12: Người ngủ ngáy cần biết điều này | Những điều về gan cần biết
Video Sức khỏe

Bản tin sức ngày khỏe 9.12: Người ngủ ngáy cần biết điều này | Những điều về gan cần biết

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/12/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Ngủ ngáy có thể dẫn đến suy tim không?

Ngủ ngáy tưởng như vô hại, nhưng theo các chuyên gia từ Healthline (Mỹ), đây có thể là dấu hiệu ban đầu của suy tim, một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm nhất hiện nay.

Ngủ ngáy có thể dẫn đến suy tim không?

Khổ qua và những tác dụng tuyệt vời cho gan

Khổ qua, dù mang vị đắng đặc trưng, lại được xem là một loại thực phẩm quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là gan.

Khổ qua và những tác dụng tuyệt vời cho gan

Duy trì chế độ ăn này có thể giúp bạn khỏe mạnh khi về già

Chế độ ăn lành mạnh ở độ tuổi 40 có thể giúp bạn duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất ở độ tuổi 70.

Duy trì chế độ ăn này có thể giúp bạn khỏe mạnh khi về già

Bản tin sức khỏe ngày 9.12: Nên uống cà phê buổi sáng thế nào? | Ăn gì buổi sáng để giảm cân?

Bản tin sức khỏe ngày 9.12: Nên uống cà phê buổi sáng thế nào? | Ăn gì buổi sáng để giảm cân?

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

sức khỏe bản tin sức khỏe tips sức khỏe mẹo sức khỏe Bản Tin Tổng Hợp giảm cân Gan nhiễm mỡ suy tim bảo vệ gan ngủ ngáy khổ qua
