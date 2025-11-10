Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyên gia 'giải mã' những sai lầm trong chế độ ăn uống của sinh viên
Video Sức khỏe

Chuyên gia 'giải mã' những sai lầm trong chế độ ăn uống của sinh viên

Duy Tân - Phan Diệp
10/11/2025 12:32 GMT+7

Sáng 8.11, gần 3.000 sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp đã tham gia ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng nhà trường tổ chức, với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Sáng 8.11, trong không khí sôi nổi của chương trình, gần 3.000 sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp đã tham gia ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe”. Đặc biệt, có hơn 500 sinh viên đã có mặt tại hội trường H1 để tham gia talkshow “Từ thói quen đến lối sống”, cùng ThS.BS Trương Nhật Khuê Tường, giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, tìm hiểu về dinh dưỡng xanh và chế độ ăn cân đối.

Theo bác sĩ, tình trạng các bệnh mãn tính trẻ hoá ngày càng nhiều. Đồng thời, bác sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng xanh trong việc kiểm soát đường huyết, tăng cường tiêu hóa, hệ miễn dịch, quản lý cân nặng và duy trì sức khỏe bền vững.

- Ảnh 1.

Chuyên gia cũng giới thiệu mô hình “đĩa thức ăn cân đối”, đơn giản, dễ nhớ, giúp sinh viên sống xanh sống khỏe dễ áp dụng vào thực đơn hàng ngày.

ẢNH: DUY TÂN

Nhiều sinh viên uống nước ép trái cây thay vì ăn trực tiếp, nhưng điều đó làm tăng đường, giảm vitamin và mất chất xơ cần thiết cho tiêu hóa. Nên ăn 2 phần trái cây/ngày, mỗi phần khoảng 80g.

Rau xanh là chất xơ từ rau như “miếng bùi nhùi” quét sạch ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ đường.

Đạm cần khoảng 250 – 300g/ngày, kết hợp động vật và thực vật. Người ăn chay cần bổ sung vitamin B12 qua sữa, sữa chua.

Hạn chế đường và muối để giảm nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường; uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày.

Nên hấp, luộc, nướng vừa chín để giữ dưỡng chất. Lên thực đơn hàng tuần giúp quản lý dinh dưỡng và chi phí hiệu quả.

Chuyên gia 'giải mã' những sai lầm trong chế độ ăn uống của sinh viên

Đây đều là những thông tin bổ ích mà bất kỳ ai cũng nên biết để có thể rèn luyện thói quen ăn uống lành mạnh.

Sự kiện "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ có thêm kiến thức về dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, từ đó thay đổi thói quen để phát triển bản thân và có ý thức trách nhiệm với môi trường.

