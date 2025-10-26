Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cách xây dựng bữa ăn sinh viên đủ chất
Video Sức khỏe

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cách xây dựng bữa ăn sinh viên đủ chất

Duy Tân - Dương Lan
26/10/2025 13:36 GMT+7

Đối với sinh viên, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện rất ít bạn tự đặt câu hỏi: "Khi ăn, cơ thể mình thật sự cần gì?". Xây dựng một bữa ăn sinh viên đảm bảo dinh dưỡng nhưng cần phù hợp với khả năng tài chính luôn là “bài toán khó” đối với sinh viên.

Ngày 25.10.2025, trong khuôn khổ ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" được tổ chức tại trường ĐH Cửu Long, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đã chia sẻ những kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên để xây dựng một bữa ăn sinh viên phù hợp, an toàn, đủ chất.

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Cửu Long tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cách xây dựng bữa ăn sinh viên đủ chất- Ảnh 1.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai đã chia sẻ những kiến thức để xây dựng bữa ăn sinh viên phù hợp, đủ chất

ẢNH: NAM LONG

Việc thay đổi thói quen dinh dưỡng là tiền đề cho một thói quen sống tích cực, lành mạnh của thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên

Tại sự kiện, TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết việc hình thành thói quen sống tích cực, lành mạnh là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" là dịp để các bạn trẻ nhìn lại thói quen hằng ngày, từ đó xây dựng lối sống tích cực hơn.

