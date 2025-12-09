Bản tin sức khỏe ngày 9.12: Nên uống cà phê buổi sáng thế nào? | Ăn gì buổi sáng để giảm cân?

Tại sao nên uống nước trước khi uống cà phê vào buổi sáng?

Uống cà phê khi bụng rỗng có thể gây khó chịu cho một số người. Các chuyên gia khuyên rằng, khoảng 1-2 tiếng sau khi thức dậy hãy uống cà phê để tận dụng tối đa hiệu quả "tăng năng lượng" của nó. Cà phê, trà, matcha, nước ép trái cây hay nước lọc? Thức uống đầu tiên trong ngày thực sự rất quan trọng.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Bữa sáng là một bữa ăn rất quan trọng, đóng vai trò cung cấp năng lượng khởi đầu cho cả ngày làm việc và học tập. Tuy nhiên, nếu muốn ngăn tích mỡ bụng, thực phẩm cho bữa sáng cần được lựa chọn hợp lý, không chỉ dựa trên cảm giác no hay thói quen ăn uống. Việc nạp quá nhiều tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa hoặc đường có thể khiến cơ thể dư năng lượng, dẫn đến tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng.