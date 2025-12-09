Ngủ ngáy có thể dẫn đến suy tim không?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh ngủ ngáy không chỉ gây gián đoạn giấc ngủ mà còn liên quan đến suy tim sung huyết, chứng ngưng thở khi ngủ và những rối loạn tim mạch nghiêm trọng khác.

Theo Healthline, ngáy xuất hiện khi luồng không khí bị cản trở trong lúc ngủ, khiến các mô ở cổ họng rung lên tạo ra âm thanh. Ở mức độ nhẹ, đây là tình trạng phổ biến. Tuy nhiên, khi ngáy to, kéo dài hoặc kèm theo hiện tượng ngưng thở, cơ thể sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để hô hấp, gây thiếu oxy máu. Điều này tạo áp lực lên tim, làm tăng nguy cơ suy tim sung huyết, tăng huyết áp, loạn nhịp tim hay đột quỵ.

