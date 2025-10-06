Chanh dây và chanh ta: loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Chanh dây và chanh ta đều cung cấp vitamin, chất chống ô xy hóa và chất xơ. Thế nhưng, chúng vẫn có sự khác biệt về thành phần hóa học và tác dụng sinh học, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chanh dây thích hợp cho những người muốn kiểm soát đường huyết và cải thiện tiêu hóa ẢNH: AI

Để biết chanh dây hay chanh ta tốt hơn cho sức khỏe thì cần xét đến những yếu tố sau:

Thành phần dinh dưỡng

Chanh dây dù nhỏ nhưng giàu dưỡng chất. Một trái chanh dây chứa khoảng 17 calo, 2 gram chất xơ và cung cấp đến 9% nhu cầu vitamin C, 8% vitamin A hằng ngày. Ngoài ra, chanh dây còn giàu kali, magiê, sắt, phốt pho cùng nhiều hợp chất chống ô xy hóa mạnh mẽ như polyphenol và carotenoid.

Điểm đặc biệt của chanh dây là chỉ số đường huyết thấp, giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Chúng ta còn có thêm chất béo tốt và lượng chất xơ dồi dào nếu ăn cả phần hạt.

Trong khi đó, chanh ta lại nổi bật nhờ hàm lượng vitamin C cao cùng nhiều hợp chất sinh học khác. Chanh ta chứa vitamin C, chất xơ hòa tan và nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là polyphenol và axit citric. Các nghiên cứu cho thấy flavonoid trong chanh ta giúp giảm nguy cơ đột quỵ và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chống ô xy hóa và chống viêm

Chanh dây là nguồn giàu chất chống ô xy hóa, bao gồm vitamin C, carotenoid và flavonoid. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy uống nước ép chanh dây giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Hợp chất piceatannol trong hạt chanh dây cũng được chứng minh có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin, góp phần phòng ngừa tiểu đường loại 2.

Chanh ta cũng chứa nhiều hợp chất chống ô xy hóa, đặc biệt là vitamin C và các polyphenol như flavonoid, limonoid. Các thí nghiệm ở chuột cho thấy polyphenol từ chanh giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm tổn thương da và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất chanh có khả năng ức chế enzyme ACE, từ đó giúp kiểm soát huyết áp và cải thiện chuyển hóa mỡ.

Tiêu hóa và chuyển hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, chanh dây đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ làm tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và phòng ngừa táo bón. Với chỉ số đường huyết thấp, chanh dây cũng ít gây tăng đường huyết đột ngột, do đó phù hợp cho người cần kiểm soát glucose máu.

Ngược lại, chanh ta cũng có lợi cho tiêu hóa nhờ chứa chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm hấp thu đường. Tuy nhiên, vì thường tiêu thụ dưới dạng nước ép, hàm lượng chất xơ từ chanh ta thấp hơn đáng kể.

Tim mạch và huyết áp

Chanh dây giàu kali, một khoáng chất quan trọng trong việc điều hòa áp lực máu. Khi kết hợp với chất xơ, kali góp phần loại bỏ cholesterol dư thừa, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, các hợp chất chống ô xy hóa trong chanh dây giúp giảm viêm mạn tính, yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim.

Chanh ta cũng mang lại lợi ích tim mạch nhờ chứa flavonoid và limonoid, có khả năng cải thiện chức năng nội mạch và hạ huyết áp. Chiết xuất chanh ta còn được chứng minh có tác dụng giảm hoạt tính ACE, từ đó kiểm soát huyết áp và chuyển hóa mỡ hiệu quả.

Đáng chú ý là một đánh giá khoa học gần đây trên trang nghiên cứu y học ScienceDirect cho thấy tinh dầu chanh ta có tác dụng giảm huyết áp và nhịp tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đồng thời giảm lo âu trong các thử nghiệm tâm lý.

Cả chanh dây và chanh ta đều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chanh dây thích hợp cho người cần kiểm soát tiểu đường và tiêu hóa, trong khi chanh ta hữu ích hơn trong việc tăng miễn dịch và phòng bệnh tim mạch, theo Healthline.