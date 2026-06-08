Bản tin sức khỏe 8.6: Thức dậy phải uống nước trước khi cầm điện thoại | Khi cơ thể 'sợ' vitamin

Khi nào cơ thể "sợ" vitamin?

Việc tự ý dùng vitamin tổng hợp, vitamin liều cao hoặc nhiều loại thực phẩm chức năng cùng lúc ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, theo Healthline, cơ thể chỉ cần một lượng vitamin nhất định để duy trì hoạt động bình thường. Khi lượng này vượt quá nhu cầu, vitamin dư thừa có thể gây ra các phản ứng bất lợi cho sức khỏe.

Khi nào vitamin trở thành gánh nặng cho cơ thể?

Đặc biệt, các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K có nguy cơ gây độc cao hơn do không dễ đào thải qua nước tiểu. Khi tích tụ lâu ngày, chúng có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận và hệ tim mạch, theo Mayo Clinic.

Tại sao nên uống nước ngay khi vừa thức dậy?

Trong khi ngủ, cơ thể không nhận được lượng nước bổ sung nào trong suốt nhiều giờ, trong khi việc thở và đổ mồ hôi vẫn tiếp tục khiến lượng nước trong cơ thể giảm dần. Vì vậy, ngay khi thức dậy, cơ thể thường ở trạng thái mất nước nhẹ. Uống nước khi đó giúp bù đắp lượng nước mất đi, hỗ trợ duy trì cân bằng nội môi và giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn ngay từ đầu ngày.

Tại sao nên uống nước ngay khi vừa thức dậy?

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