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Bản tin sức khỏe 12.6: Chạy bộ hay đi bộ giảm mỡ bụng? | Vì sao có lúc thèm ăn liên tục?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 12.6: Chạy bộ hay đi bộ giảm mỡ bụng? | Vì sao có lúc thèm ăn liên tục?

Thanh Niên
Thanh Niên
12/06/2026 06:02 GMT+7

Chạy bộ và đi bộ đều là những hình thức vận động đơn giản giúp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết phương pháp nào giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cảm giác thèm ăn liên tục cũng có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng hoặc gặp vấn đề trong sinh hoạt hằng ngày.

Chạy bộ hay đi bộ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hơn?

Giảm mỡ bụng là mục tiêu của nhiều người khi bắt đầu tập luyện. Theo các chuyên gia, cả chạy bộ và đi bộ đều giúp đốt cháy calo, cải thiện trao đổi chất và hỗ trợ giảm mỡ toàn thân nếu được thực hiện đều đặn.

Trong cùng một khoảng thời gian, chạy bộ thường tiêu hao nhiều năng lượng hơn đi bộ nhờ cường độ vận động cao. Điều này giúp cơ thể đốt cháy calo nhanh hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm mỡ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chạy bộ có thể không phù hợp với người lớn tuổi, người thừa cân nhiều hoặc gặp các vấn đề về xương khớp.

Chạy bộ hay đi bộ để giảm mỡ bụng hiệu quả?

Trong khi đó, đi bộ là hình thức vận động nhẹ nhàng, dễ thực hiện và ít gây áp lực lên cơ thể. Duy trì thói quen đi bộ nhanh từ 30–60 phút mỗi ngày vẫn có thể giúp giảm mỡ bụng nếu kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

Các chuyên gia cho rằng không có bài tập nào giúp giảm mỡ riêng một vùng trên cơ thể. Muốn giảm mỡ bụng hiệu quả, cần kết hợp vận động thường xuyên, kiểm soát lượng calo nạp vào và duy trì lối sống lành mạnh trong thời gian dài.

Thèm ăn liên tục, cơ thể đang thiếu gì?

Cảm giác đói hoặc thèm ăn kéo dài không phải lúc nào cũng xuất phát từ nhu cầu năng lượng của cơ thể. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu hụt một số dưỡng chất cần thiết.

Thiếu protein là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bạn nhanh đói hơn. Protein giúp tạo cảm giác no lâu và điều hòa các hormone liên quan đến cảm giác thèm ăn. Khi khẩu phần ăn không đủ protein, cơ thể có xu hướng tìm kiếm thức ăn thường xuyên hơn.

Thèm ăn liên tục: Cơ thể đang thiếu gì?

Bên cạnh đó, việc thiếu chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt cũng khiến quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, làm cảm giác no không kéo dài. Một số nghiên cứu còn cho thấy thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài hoặc uống không đủ nước cũng có thể làm tăng cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, sự thiếu hụt một số khoáng chất như magie hoặc tình trạng đường huyết dao động thất thường cũng có thể khiến cơ thể liên tục muốn ăn, đặc biệt là các thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột.

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