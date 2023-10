3 dấu hiệu cơ xương cảnh báo cơ thể đang thiếu protein

Protein được tạo thành từ hơn 20 loại a xít amin. Tuy nhiên, cơ thể người chỉ có thể sản xuất 9 loại a xít amin. Nhóm này được gọi là a xít amin thiết yếu. Do đó, để giúp cơ thể vận hành tốt, cơ thể cần được nạp các loại a xít amin còn lại qua thực phẩm, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Thiếu protein trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của xương và khiến xương dễ gãy SHUTTERSTOCK

Vì vậy, ăn đủ protein rất cần thiết cho sức khỏe. Viện Y học Quốc gia Mỹ khuyến cáo mỗi ngày nên nạp khoảng 0,8 gram protein/kg trọng lượng cơ thể. Lượng protein này có thể đến từ thực vật và động vật. Nếu không nạp đủ protein, cơ xương sẽ xuất hiện những dấu biểu hiện bất ổn sau:

Cơ bắp nhỏ lại

Với những người tập gym, ăn đủ protein sẽ giúp cơ bắp phát triển và lớn dần lên. Tượng tự, chế độ ăn thiếu protein sẽ khiến cơ bắp nhỏ lại.

Nguyên nhân là do vì khi thiếu protein để hoạt động, cơ thể sẽ huy động lượng protein có sẵn trong cơ. Chính cơ chế này khiến chế độ ăn thiếu protein ở những người tập luyện thể thao sẽ khiến cơ bắp nhỏ lại.

Yếu sức và mệt mỏi

Một bữa ăn hay một ngày thiếu protein không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu tình trạng này duy trì trong thời gian dài không chỉ khiến cơ bắp nhỏ lại, giảm khối lượng cơ mà còn gây mệt mỏi. Thậm chí, nó có thể khiến các hoạt động thường ngày như đi cầu thang, giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn.

Xương dễ bị gãy

Khi nhắc đến xương, hầu hết chúng ta đều nghĩ đến canxi. Điều này không có gì lạ khi xương muốn chắc khỏe thì cần cung cấp đủ lượng canxi cần thiết. Những trên thực tế, protein cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Khoảng 50% thể tích xương là protein. Vì vậy, protein đóng vai trò cực kỳ quan trọng với sức khỏe xương. Nếu không nạp đủ protein thì xương sẽ dễ bị gãy hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Nutrition cho thấy nạp đủ protein đóng vai trò quan trọng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Do đó, thiếu protein sẽ làm giảm lượng canxi hấp thụ vào xương. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương, theo Eating Well.