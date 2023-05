Những nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi dù không mắc bệnh

Một người đang bệnh cảm thấy mệt mỏi là điều hết sức bình thường. Nhưng trên thực tế, có nhiều nguyên nhân dù không phải bệnh nhưng cũng khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là mệt mỏi kéo dài, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi dù không mắc bệnh gì SHUTTERSTOCK

Tình trạng mệt mỏi này sẽ làm giảm chất lượng sống, gây cản trở các hoạt động yêu thích hằng ngày.

Sau đây là những nguyên nhân thường gặp khiến cơ thể mệt mỏi nhưng không phải bệnh.

Mất nước

Mất nước sẽ gây ra các triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu. Hơn 50% số người bị mệt mỏi do nguyên nhân mất nước sẽ cảm thấy khỏe khoắn trở lại nếu bổ sung đủ nước. Uống đủ nước mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, từ giảm cân, duy trì sức khỏe da, giúp máu lưu thông hiệu quả đến hỗ trợ bài tiết.

Chế độ ăn không lành mạnh

Chế độ ăn uống tác động lớn đến thể trạng và tình hình sức khỏe của mỗi người. Ăn quá ít sẽ khiến cơ thể không hấp thụ đủ calo cung cấp cho hoạt động hằng ngày.

Trong khi đó, ăn quá nhiều thực phẩm chế biến, ít vitamin, khoáng chất, chất xơ nhưng lại nhiều muối, đường, tinh bột trắng sẽ khiến cơ thể dư calo nhưng lại thiếu chất. Tình trạng thiếu các dưỡng chất quan trọng như vitamin D, vitamin B12, sắt, magiê, kali sẽ gây triệu chứng mệt mỏi kéo dài.

Thiếu ngủ

Tầm quan trọng của ngủ đủ giấc là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, không may là rất nhiều người trong chúng ta không ngủ đủ giấc. Hệ quả là rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng.

Cơ thể sẽ thực hiện một số chức năng quan trọng khi ngủ, chẳng hạn như tiết ra hoóc môn tăng trưởng, sửa chữa và tái tạo tế bào, giúp cơ thể khôi phục năng lượng vào hôm sau. Do đó, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi do không ngủ đủ giấc là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, có người thường xuyên bị mệt mỏi do trải qua thời gian dài bị thiếu ngủ.

Quá căng thẳng

Khi bị căng thẳng, nồng độ hoóc môn cortisol và adrenaline trong máu sẽ tăng lên. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể để đối phó với căng thẳng. Căng thẳng liên tục và kéo dài làm cạn kiệt nguồn lực cơ thể, khiến cảm giác mệt mỏi luôn thường trực.

Để giảm cảm giác mệt mỏi, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần có chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ từ 7 đến 8 tiếng/đêm và tập thể dục thường xuyên ít nhất 15 phút/ngày. Giảm căng thẳng, uống nhiều nước, giảm lượng caffein và tránh rượu bia cũng đóng vai trò quan trọng giúp đẩy lùi mệt mỏi, theo Healthline.