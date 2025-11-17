Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 17.11: Ăn gì vào buổi sáng để giảm cân | Có phải ăn chay sẽ khỏe?
Bản tin sức khỏe 17.11: Ăn gì vào buổi sáng để giảm cân | Có phải ăn chay sẽ khỏe?

17/11/2025 08:25 GMT+7

'Bản tin Sức khỏe' của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Bản tin sức khỏe ngày 17.11 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Dùng hai thứ này trong bữa ăn sáng sẽ giảm mỡ hiệu quả

Theo các chuyên gia của Healthline (Mỹ), hai nguyên liệu lý tưởng cho bữa sáng này là trứng và yến mạch. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít calo nhưng giúp tăng cảm giác no hơn so với bữa sáng có cùng lượng calo từ carbohydrate. 

Các nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu protein vào buổi sáng giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày và ổn định đường huyết. Trong khi đó, yến mạch (oats) là ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ đặc biệt là beta-glucan, được chứng minh giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng.

Bác sĩ ơi: Ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh 

Nhiều người hiện nay áp dụng chế độ ăn chay khắt khe như cắt tinh bột, không dùng đạm thực vật,... vì họ tin rằng đó là cách "ăn chay thanh lọc cơ thể". Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ăn chay không đúng cách có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, mỡ máu, loãng xương, thừa cân, hay ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Chuyên gia dinh dưỡng Đặng Ngọc Hùng nhấn mạnh: "Các mục đích ăn chay của mỗi người đều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu ăn chay không làm chúng ta khỏe hơn, bị các vấn đề như xây xẩm, chóng mặt, rụng tóc, tăng mỡ máu,... người kiệt quệ thì đây là lúc mà chúng ta phải điều chỉnh lại cách ăn của mình."

Để ăn chay an toàn và hiệu quả, người dân nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng, xây dựng thực đơn phù hợp với thể trạng, và duy trì lối sống vận động tích cực. Bởi nếu ăn chay sai cách, cơ thể có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe, điều không gì có thể thay thế được.

Bản tin sức khỏe sẽ tiếp tục phát vào sáng 18.11 trên thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. 

