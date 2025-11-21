Bản tin sức khỏe 21.11: Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết | Phòng bệnh mãn tính từ món quen

Bản tin Sức khỏe ngày 21.11 có những nội dung chính sau:

Bản tin sức khỏe ngày 21.11: Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết | Phòng bệnh mãn tính từ món quen

Rối loạn đường huyết thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể nhận ra qua một số biểu hiện phổ biến. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi kéo dài dù ngủ đủ và sinh hoạt điều độ, do tế bào không hấp thụ glucose hiệu quả, khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Một số trường hợp lại nhanh thèm đồ ngọt sau bữa ăn, xuất phát từ việc đường huyết tăng - giảm thất thường, kích thích nhu cầu nạp đường để bù lại. Bên cạnh đó, khó tập trung, đầu óc lơ mơ hoặc hay quên cũng có thể liên quan đến đường huyết không ổn định, vì tình trạng này ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn

Việc theo dõi các dấu hiệu trên, kết hợp duy trì chế độ ăn cân bằng, giảm tinh bột tinh chế, ngủ đủ giấc và quản lý stress sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Nếu các triệu chứng kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) trên Thanh Niên Online và YouTube Báo Thanh Niên.



