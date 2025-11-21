Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe 21.11: Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết | Phòng bệnh mãn tính từ món quen
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 21.11: Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết | Phòng bệnh mãn tính từ món quen

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
21/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin Sức khỏe ngày 21.11 có những nội dung chính sau: 

Bản tin sức khỏe ngày 21.11: Các dấu hiệu cảnh báo rối loạn đường huyết | Phòng bệnh mãn tính từ món quen

Rối loạn đường huyết thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể nhận ra qua một số biểu hiện phổ biến. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi kéo dài dù ngủ đủ và sinh hoạt điều độ, do tế bào không hấp thụ glucose hiệu quả, khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Một số trường hợp lại nhanh thèm đồ ngọt sau bữa ăn, xuất phát từ việc đường huyết tăng - giảm thất thường, kích thích nhu cầu nạp đường để bù lại. Bên cạnh đó, khó tập trung, đầu óc lơ mơ hoặc hay quên cũng có thể liên quan đến đường huyết không ổn định, vì tình trạng này ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

- Ảnh 1.

Rối loạn đường huyết: 3 dấu hiệu cảnh báo dù kết quả xét nghiệm an toàn

Việc theo dõi các dấu hiệu trên, kết hợp duy trì chế độ ăn cân bằng, giảm tinh bột tinh chế, ngủ đủ giấc và quản lý stress sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Nếu các triệu chứng kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) trên Thanh Niên Online và YouTube Báo Thanh Niên


Tin liên quan

Cặp đôi Việt - Đài đón con cho tròn chữ 'nhà' tại IVF Phương Châu Sài Gòn

Cặp đôi Việt - Đài đón con cho tròn chữ 'nhà' tại IVF Phương Châu Sài Gòn

Những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều bệnh nhân quốc tế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nhờ tay nghề bác sĩ vững vàng, chi phí hợp lý và khả năng tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến. Nhiều trung tâm trong nước đã đạt chứng nhận quốc tế, khẳng định chất lượng điều trị ngang tầm khu vực.

Bản tin sức khỏe ngày 20.11: Dùng thuốc huyết áp, cần lưu ý gì? | AI, Chatbox liệu có giúp 'chữa lành'?

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe tips sức khỏe bản tin y tế bản tin buổi sáng rối loạn đường huyết bệnh tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận