Bản tin sức khỏe ngày 20.11: Dùng thuốc huyết áp, cần lưu ý gì? | AI, Chatbox liệu có giúp 'chữa lành'?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 20.11: Dùng thuốc huyết áp, cần lưu ý gì? | AI, Chatbox liệu có giúp 'chữa lành'?

TT Phát triển Nội dung số
20/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bí quyết hạ huyết áp tự nhiên, không cần đến thuốc!

Cao huyết áp là căn bệnh mà gần một nửa người trưởng thành trên thế giới đang phải đối mặt. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh tim và đột quỵ, làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của con người.

Bí quyết hạ huyết áp tự nhiên, không cần đến thuốc

Tác dụng tuyệt vời của việc đi bộ đều đặn tới tim mạch

Nhiều người duy trì thói quen đi bộ hằng ngày nhờ những lợi ích to lớn của nó đối với sức khỏe. Tuy nhiên, với người có huyết áp cao, nguy cơ đột quỵ, thường thắc mắc 'đi bao nhiêu để mang lại hiệu quả phòng bệnh?'.

Tác dụng tuyệt vời của việc đi bộ đều đặn tới tim mạch

Nam giới cần tập thể dục hơn hẳn phụ nữ mới có được 'bùa hộ mệnh' cho trái tim

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature Cardiovascular Research (Nghiên cứu Tim mạch Tự nhiên, 2025) cho thấy: nam giới phải tập thể dục nhiều gần gấp đôi phụ nữ để đạt được lợi ích tương tự trong việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Nam giới cần tập thể dục hơn hẳn phụ nữ mới có được 'bùa hộ mệnh' cho trái tim

sức khỏe tips sức khỏe bản tin sức khỏe Bản Tin Tổng Hợp thông tin sức khỏe thông tin y tế
