Bản tin sức khỏe ngày 19.11: Tác dụng của đạp xe với tuổi thọ | Rau củ nào nhiều Vitamin C hơn cam?

19/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin sức khỏe ngày 19.11 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau: 

Tác dụng không ngờ của đạp xe với tuổi thọ

Không chỉ phù hợp với người trẻ năng động, đạp xe còn là lựa chọn cho người lớn tuổi muốn duy trì thể chất, cải thiện trí nhớ và kéo dài tuổi thọ, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).

Theo ông Aman Puri, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Ấn Độ, đạp xe mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ nhờ cải thiện sức khỏe tim mạch, hô hấp, xương khớp và hệ cơ bắp, đồng thời giúp nâng cao thể lực nói chung.

Đạp xe có thể có những tác động tích cực đến tuổi thọ

Tuy nhiên, người tập nên tránh đạp xe quá nhanh hoặc kéo dài quá lâu trong một buổi, nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương cơ và khớp.

Theo các chuyên gia, mỗi buổi đạp xe nên kéo dài khoảng 30 phút và thực hiện đều đặn từ 4 đến 5 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả rõ rệt.

Với người mới bắt đầu hoặc người lớn tuổi, nên tăng dần thời gian và cường độ luyện tập phù hợp với thể trạng để đảm bảo an toàn và duy trì thói quen bền vững.

Bổ sung vitamin C: Ăn rau củ nào tốt hơn trái cam?

Để bổ sung vitamin C, người dân không cần phụ thuộc hoàn toàn vào trái cam. Ngay trong bữa ăn hằng ngày, có rất nhiều loại rau củ và trái cây quen thuộc chứa hàm lượng vitamin C dồi dào như ớt chuông, ổi, xoài, đu đủ, kiwi, dâu tây, bông cải xanh,... Việc đa dạng hóa nguồn thực phẩm không chỉ giúp tăng cường đề kháng, mà còn mang lại nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh toàn diện.

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên phát vào lúc 5 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu trên thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

