Bản tin sức khỏe 18.11: Bảo vệ sức khỏe từ giấc ngủ | Những tiến bộ y khoa đang thay đổi cuộc sống
Bản tin sức khỏe 18.11: Bảo vệ sức khỏe từ giấc ngủ | Những tiến bộ y khoa đang thay đổi cuộc sống

18/11/2025 05:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Bản tin sức khỏe ngày 18.11 có những nội dung chính sau: 

Bản tin sức khỏe 18.11: Bảo vệ sức khỏe từ giấc ngủ | Những tiến bộ y khoa đang thay đổi cuộc sống

Nên ngủ trưa bao lâu để bảo vệ não và tim mạch?

Theo BS.CKI Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, ngủ trưa giúp duy trì sự tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất công việc. Tùy vào thời lượng, giấc ngủ trưa có thể mang lại những lợi ích khác nhau cho cơ thể, đặc biệt là tim mạch nhưng nếu kéo dài quá mức, chúng cũng có thể gây tác dụng ngược.

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hành trình tìm lại sự vững vàng cho người cao tuổi được tiếp cận một cách khác biệt: Đa chuyên khoa và toàn diện. Mục tiêu không chỉ là điều trị triệu chứng, mà còn tìm nguyên nhân gốc rễ, hạn chế biến chứng và ngăn ngừa tái phát.

Chóng mặt ở người cao tuổi thường phức tạp, có thể do nhiều nguyên nhân phối hợp như: rối loạn tiền đình, đột quỵ, bệnh lý tim mạch (tụt huyết áp tư thế, rối loạn nhịp tim), tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson. Vì vậy, quy trình thăm khám cần toàn diện và cá thể hóa.

Điều trị chóng mặt cho người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Trong đó, vai trò của phối hợp đa chuyên khoa là then chốt. Bệnh nhân sẽ được các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa cùng chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Mục tiêu điều trị không chỉ là hết chóng mặt, mà còn là phục hồi khả năng tự chủ và ngăn ngừa tái phát.

Trong giai đoạn điều trị nội trú, sau khi triệu chứng chóng mặt được kiểm soát, người bệnh sẽ được bác sĩ hướng dẫn các bài tập phục hồi tiền đình hoặc thăng bằng.

Sau khi người bệnh xuất viện và điều trị ngoại trú, sẽ có kế hoạch tái khám định kỳ để bác sĩ có thể đánh giá khả năng thăng bằng, điều chỉnh thuốc và kiểm soát những bệnh lý nền đi kèm cho người bệnh.

Hành trình điều trị chóng mặt người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Điều trị chóng mặt cho người lớn tuổi không chỉ giúp họ đứng vững mà còn giúp họ sống tự tin, an toàn và trọn vẹn mỗi ngày.

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên phát vào lúc 5 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu trên thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên

