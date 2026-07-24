Bản tin sức khỏe 24.7: Bí mật tâm lý của người ngủ nhanh | Làm sao để móng tay chắc khỏe?

Bí mật tâm lý của người ngủ nhanh

Nhiều người nghĩ rằng một người ngủ nhanh đơn giản chỉ là do thể trạng hoặc sự mệt mỏi của cơ thể. Tuy nhiên, khả năng dễ đi vào giấc ngủ còn liên quan mật thiết đến cách một người suy nghĩ, xử lý cảm xúc và đối diện với căng thẳng trong cuộc sống.

Chỉ mất vài phút, thậm chí vài chục giây sau khi nằm xuống là có thể chìm vào giấc ngủ — với nhiều người đây là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến không ít người tò mò. Liệu ngủ nhanh có đơn thuần là do cơ thể mệt mỏi hay phía sau đó còn là một “bí mật” của tâm lý? Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng thư giãn đầu óc, xử lý căng thẳng và trạng thái tinh thần của mỗi người có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đi vào giấc ngủ. Và đôi khi, giấc ngủ còn tiết lộ nhiều điều về chính con người chúng ta hơn ta vẫn nghĩ.

Bí mật tâm lý của người ngủ nhanh

Làm sao để móng tay chắc khỏe?

Móng tay giòn, dễ gãy, xỉn màu không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu hụt dưỡng chất. Vậy làm thế nào để sở hữu móng tay chắc khỏe và đẹp tự nhiên mà không nhất thiết phụ thuộc vào các biện pháp làm đẹp bên ngoài?

Trong cuộc sống hiện đại, việc chăm sóc móng tay thường bị xem nhẹ hoặc chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ như sơn, gel hay tạo kiểu. Tuy nhiên, móng tay thực chất phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe tổng thể, từ dinh dưỡng cho đến thói quen sinh hoạt hằng ngày. Các chuyên gia cho biết, móng tay chắc khỏe phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, độ ẩm, cách chăm sóc và cả việc hạn chế tiếp xúc với hóa chất. Thiếu hụt vitamin, khoáng chất hoặc chăm sóc sai cách có thể khiến móng trở nên yếu, dễ gãy và kém sắc.