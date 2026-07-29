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Bản tin sức khỏe 29.7: Trầm cảm sao khó 'vui lên'? | Nên chọn trà chùm ngây hay trà xanh?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 29.7: Trầm cảm sao khó 'vui lên'? | Nên chọn trà chùm ngây hay trà xanh?

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Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Trầm cảm sao khó "vui lên"?

Vì sao người trầm cảm không thể “vui lên” chỉ bằng vài lời động viên? Trầm cảm có phải chỉ là suy nghĩ tiêu cực, hay là một rối loạn thực sự của não bộ? Và người thân cần nói chuyện thế nào để giúp người trầm cảm cảm thấy được thấu hiểu, thay vì bị phán xét? Các chuyên gia cho rằng, cách giao tiếp đúng không chỉ giúp người bệnh bớt cô lập, mà còn có thể trở thành điểm tựa quan trọng trong hành trình hồi phục.

Bác sĩ ơi: Vì sao người trầm cảm không thể “vui lên” chỉ bằng lời động viên?

Nên chọn trà chùm ngây hay trà xanh?

Trà xanh từ lâu đã được ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ giảm cân và chống oxy hóa, nhưng trà chùm ngây đang dần trở thành đối thủ đáng gờm với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Theo các chuyên gia từ Health Shots, mỗi loại trà đều mang lại những lợi ích riêng biệt cho cơ thể, đáp ứng những mục tiêu sức khỏe khác nhau từ việc tăng cường miễn dịch đến bảo vệ tim mạch. Trà chùm ngây được chế biến từ lá của cây chùm ngây, một loại thảo mộc tự nhiên không chứa caffeine. 

Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Abhilasha V tại Ấn Độ cho biết, điểm mạnh của trà chùm ngây nằm ở mật độ dưỡng chất dồi dào. Loại trà này cung cấp các vitamin thiết yếu như A, C, E, K cùng nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, canxi và kali. So với trà xanh, trà chùm ngây hỗ trợ tốt hơn cho hệ miễn dịch và sức khỏe xương khớp, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng bền vững mà không gây kích thích hệ thần kinh.

Nên chọn trà chùm ngây hay trà xanh để tốt cho sức khỏe?

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