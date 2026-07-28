Bản tin sức khỏe 28.7: Nha đam và những lợi ích sức khỏe | Nhận biết sớm ung thư khoang miệng

Nha đam chứa nhiều vitamin A, C, E, axit amin cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Khi được chế biến đúng cách, nha đam có thể hỗ trợ bổ sung nước, cải thiện tiêu hóa, góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ làm dịu các tổn thương trên da. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng nha đam, đặc biệt là phần nhựa màu vàng dưới lớp vỏ vì có thể gây kích ứng đường tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng với lượng lớn.

Bản tin sức khỏe ngày 28.7: Nha đam và những lợi ích sức khỏe | Nhận biết sớm ung thư khoang miệng

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm có lợi, mỗi người cũng cần quan tâm đến những dấu hiệu bất thường xuất hiện trong cơ thể. Một trong số đó là các vết loét trong miệng kéo dài. Thông thường, nhiệt miệng sẽ tự khỏi sau khoảng 7–14 ngày. Tuy nhiên, nếu vết loét không lành sau hai tuần, thường xuyên tái phát, kèm theo đau kéo dài, chảy máu, nổi hạch vùng cổ hoặc khó nuốt, người bệnh không nên chủ quan.

Theo các chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư khoang miệng hoặc các bệnh lý cần được thăm khám sớm. Việc phát hiện ở giai đoạn đầu giúp tăng hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng bệnh. Do đó, thay vì tự ý mua thuốc hoặc áp dụng các mẹo dân gian trong thời gian dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế khi các triệu chứng kéo dài bất thường.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm nào, kể cả nha đam, có thể thay thế việc khám chữa bệnh hoặc phòng ngừa ung thư. Một chế độ ăn cân bằng, hạn chế thuốc lá, rượu bia, vệ sinh răng miệng đúng cách và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài. Kết hợp dinh dưỡng hợp lý với việc lắng nghe những tín hiệu bất thường của cơ thể sẽ giúp mỗi người chủ động phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.