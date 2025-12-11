Dùng nha đam thế nào để tránh độc tố?

Phần lớp vỏ ngoài và nhựa vàng của lá nha đam chứa chất aloin có thể gây kích ứng, tiêu chảy, thậm chí có nguy cơ về gan, thận khi dùng sai cách hoặc dùng lâu dài. Aloin là hợp chất có vị đắng, màu vàng nâu, có tác dụng nhuận tràng mạnh nhưng liều cao có thể gây độc, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Nha đam cần đảm bảo rửa sạch phần nhựa vàng trước khi sử dụng ẢNH: AI

Vì vậy, để tận dụng lợi ích của nha đam mà tránh nguy cơ từ aloin, mọi người cần lưu ý những nguyên tắc quan trọng sau.

Tránh phần nhựa chứa aloin

Lá của nha đam gồm 2 phần rõ rệt là lớp vỏ màu xanh bên ngoài và phần thịt bên trong. Lớp vỏ chứa nhựa vàng giàu aloin, trong khi phần thịt lại trong suốt, nhớt, chứa nước, vitamin và khoáng chất.

Nhiều lợi ích y học của nha đam như dưỡng da, kích thích làm lành vết thương, hỗ trợ tiêu hóa đều được gắn với phần gel bên trong lá. Ngược lại, phần nhựa vàng chứa aloin có thể gây tác dụng phụ khi ăn hoặc uống, chẳng hạn như tiêu chảy, đau bụng, rối loạn điện giải, thậm chí có ghi nhận tổn thương gan, thận.

Do đó, khi dùng lá nha đam, chúng ta cần tách lấy phần gel bên trong và bỏ phần vỏ lá xanh. Khuyến cáo này áp dụng dù là dùng nha đam để ăn, uống hay bôi da.

Chọn loại có gel tinh khiết

Mọi người thường nghe nói uống nước nha đam là tốt cho ruột, giải độc và đẹp da. Nhưng thực tế, nếu uống nha đam nguyên lá, có chứa aloin hoặc nhựa chưa xử lý có thể mang lại rủi ro.

Phần nhựa của nha đam có thể gây co thắt ruột, tiêu chảy và đau bụng. Do đó, khi dùng các sản phẩm thương mại làm từ nha đam thì cần ưu tiên chọn loại có ghi rõ là đã loại bỏ aloin.

Ngoài ra, nên dùng nha đam với liều vừa phải, không lạm dụng và không dùng lâu dài. Điều này giúp tránh nguy cơ tích lũy và tác dụng phụ nếu dùng thường xuyên hoặc với liều cao.

Thử trước khi bôi da

Gel nha đam tốt nhưng cần lưu ý một số điểm để tránh phản ứng không mong muốn. Những người có dị ứng với nha đam có thể gặp tình trạng ngứa, phát ban, mẩn đỏ, đôi khi phù nề hoặc viêm da khi bôi.

Nếu dùng gel tự làm từ lá tươi thì nên rửa kỹ nhiều lần để loại bỏ nhựa vàng còn sót lại. Vì nếu nhựa chưa được rửa hết, bôi ngoài da vẫn có thể gây kích ứng, theo Eating Well.