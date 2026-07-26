Theo một nghiên cứu năm 2025, quan hệ tình dục từ 1 đến 2 lần mỗi tuần có tác dụng đáng kể trong việc giảm trầm cảm, tăng cường hạnh phúc và cải thiện chất lượng sống. Còn với những người đang đối mặt với tình trạng trầm cảm hoặc lo âu thường có xu hướng giảm nhu cầu gần gũi, tạo nên một vòng lặp tâm lý đáng lưu ý. Ngược lại, việc chủ động lựa chọn kiêng khem vì lý do tôn giáo, tập trung phát triển sự nghiệp hoặc chờ đợi một mối quan hệ thực sự gắn kết lại có thể mang đến những lợi ích tinh thần tích cực.

Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu tình dục?