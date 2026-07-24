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Vì sao càng căng thẳng càng thèm đồ ngọt?
Video Sức khỏe

Vì sao càng căng thẳng càng thèm đồ ngọt?

Trang Châu - Bùi Oanh
Nhiều người thường tìm đến sô-cô-la hoặc các món ăn vặt chứa nhiều đường như một bản năng mỗi khi gặp áp lực trong công việc và cuộc sống. Theo các nghiên cứu được công bố trên Scientific American, việc thèm đồ ngọt không đơn thuần là sự thiếu kiểm soát ý chí mà là một cơ chế sinh học tinh vi của não bộ nhằm tìm kiếm nguồn năng lượng khẩn cấp.

Dù chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể, não bộ lại là cơ quan ngốn năng lượng bậc nhất khi tiêu thụ tới một nửa lượng carbohydrate hàng ngày. Trong đó, glucose là nguồn nhiên liệu quan trọng nhất để duy trì các hoạt động tư duy. Khi chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng cấp tính, nhu cầu năng lượng của não bộ sẽ tăng đột biến thêm khoảng 12%. Để đáp ứng sự thiếu hụt này, hệ thống thần kinh sẽ phát đi những tín hiệu mạnh mẽ, thôi thúc cơ thể tìm kiếm các thực phẩm chứa đường để nhanh chóng bổ sung nhiên liệu, dẫn đến việc thèm đồ ngọt.

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Vì sao càng căng thẳng càng thèm đồ ngọt?

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