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Điều gì cần biết khi bị viêm loét đại tràng?
Video Sức khỏe

Điều gì cần biết khi bị viêm loét đại tràng?

Trang Châu - Bùi Oanh

Viêm loét đại tràng là tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại lớp niêm mạc đại trực tràng, khiến hệ tiêu hóa trở nên cực kỳ nhạy cảm với các tác động từ thực phẩm.

Theo Danielle Gaffen - chuyên gia dinh dưỡng IBD có trụ sở tại San Diego (Mỹ) cho biết, đối với những người bị viêm loét đại tràng, thực phẩm họ ăn có thể tạo ra sự khác biệt. Một số loại thực phẩm có thể làm giảm các triệu chứng và viêm, trong khi những loại khác lại có thể gây ra các triệu chứng. Một trong những nhóm thực phẩm hàng đầu cần được lưu ý là các sản phẩm từ sữa. Nhiều bệnh nhân viêm loét đại tràng thường gặp khó khăn trong việc tiêu hóa đường lactose, dẫn đến các tình trạng đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy trầm trọng hơn khi sử dụng nhóm thực phẩm này.

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Điều gì cần biết khi bị viêm loét đại tràng?

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