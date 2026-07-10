Vì sao càng trưởng thành con người càng cô đơn ?

"Tại sao càng lớn càng ít bạn?", "cuối tuần không biết rủ ai đi cà phê?" là tâm sự quen thuộc của nhiều người trẻ. Dù có hàng trăm lượt tương tác trên mạng xã hội, không ít người vẫn thường xuyên cảm thấy cô đơn.

Theo các chuyên gia tâm lý, cô đơn không đồng nghĩa với việc ở một mình. Đây là cảm giác xuất hiện khi chất lượng các mối quan hệ không đáp ứng được nhu cầu kết nối. Một người có nhiều bạn bè vẫn có thể cô đơn nếu thiếu những cuộc trò chuyện chân thành và cảm giác được lắng nghe.