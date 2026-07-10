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Vì sao càng trưởng thành con người càng cô đơn ?
Video Sức khỏe

Vì sao càng trưởng thành con người càng cô đơn ?

Trúc Đặng
Trúc Đặng
Nhiều người từng có một nhóm bạn thân thời đi học nhưng lại cảm thấy các mối quan hệ dần thưa thớt khi bước vào tuổi trưởng thành. Theo các chuyên gia tâm lý, cảm giác cô đơn không hẳn xuất phát từ việc ở một mình, mà đến từ những thay đổi trong cuộc sống, công việc và cách con người kết nối với nhau.

"Tại sao càng lớn càng ít bạn?", "cuối tuần không biết rủ ai đi cà phê?" là tâm sự quen thuộc của nhiều người trẻ. Dù có hàng trăm lượt tương tác trên mạng xã hội, không ít người vẫn thường xuyên cảm thấy cô đơn.

Theo các chuyên gia tâm lý, cô đơn không đồng nghĩa với việc ở một mình. Đây là cảm giác xuất hiện khi chất lượng các mối quan hệ không đáp ứng được nhu cầu kết nối. Một người có nhiều bạn bè vẫn có thể cô đơn nếu thiếu những cuộc trò chuyện chân thành và cảm giác được lắng nghe.

Vì sao trưởng thành con người càng cô đơn ? - Ảnh 1.

Vì sao trưởng thành con người càng cô đơn ?

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Bạn độc lập, hay chỉ đang sợ bị tổn thương?

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