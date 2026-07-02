Bạn có thường xuyên nói: "Để tôi tự làm được" dù đang rất mệt mỏi? Đó có thể là biểu hiện của Hyper-Independence – xu hướng tự gánh vác mọi việc và từ chối sự hỗ trợ từ người khác.

Thoạt nhìn, đây là một phẩm chất tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng độc lập cực đoan đôi khi lại là cơ chế phòng vệ được hình thành từ những tổn thương trong quá khứ. Những người từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi, thất vọng hoặc thiếu chỗ dựa dễ phát triển niềm tin rằng chỉ có bản thân mới đáng tin cậy.

Bạn độc lập, hay chỉ đang sợ bị tổn thương?

Vì vậy, họ cố gắng tự giải quyết mọi vấn đề, từ công việc đến cảm xúc cá nhân. Ngay cả khi nhận được sự giúp đỡ, họ vẫn có thể cảm thấy áy náy hoặc lo lắng vì sợ mang ơn người khác.

Về lâu dài, việc luôn ôm đồm khiến cơ thể và tinh thần phải chịu áp lực lớn. Những người có xu hướng Hyper-Independence dễ rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, quá tải, cô đơn và kiệt sức. Họ thường ngại chia sẻ khó khăn, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ và xem việc cần người khác hỗ trợ là dấu hiệu của sự yếu đuối.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa độc lập lành mạnh và độc lập độc hại. Người độc lập lành mạnh vẫn có khả năng tự chủ, nhưng họ hiểu rằng tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần là điều bình thường. Ngược lại, người độc lập cực đoan thường hành động từ nỗi sợ bị tổn thương hoặc bị từ chối.

Để vượt qua tình trạng này, mỗi người cần học cách xây dựng niềm tin vào các mối quan hệ an toàn. Hãy bắt đầu bằng việc chia sẻ cảm xúc hoặc nhờ người khác hỗ trợ những việc nhỏ trong cuộc sống. Dần dần, bạn sẽ nhận ra rằng đón nhận sự giúp đỡ không đồng nghĩa với việc mất đi sự mạnh mẽ.

Sức mạnh thực sự không nằm ở việc tự gánh cả thế giới trên vai, mà ở khả năng cân bằng giữa tự lập và kết nối với những người xung quanh.



