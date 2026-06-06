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Giải trí Đời nghệ sĩ

Chi Pu: Chịu tổn thương để thấu hiểu chính mình

Minh Hy
Minh Hy
06/06/2026 20:07 GMT+7

Ca khúc 'MIRROR' là cuộc đối thoại giữa Chi Pu và những góc khuất thẳm sâu trong tâm hồn. Cô sẵn sàng nhìn thẳng vào những điều đã xảy ra trong quá khứ, chấp nhận tổn thương để trưởng thành hơn.

Chi Pu tái xuất 'đường đua' ầm nhạc

Tối 6.6, Chi Pu đánh dấu màn tái xuất V-pop với sản phẩm âm nhạc MIRROR sau thời gian dài tập trung vào việc điều hành công ty giải trí riêng. Bài hát cũng là sản phẩm khởi động cho album sắp tới của nữ ca sĩ sinh năm 1993.

Chi Pu: Chịu tổn thương để thấu hiểu chính mình - Ảnh 1.

MV của Chi Pu được thực hiện ở Trung Quốc

Ảnh: NVCC

Với sự trở lại lần này, Chi Pu mong muốn khắc họa chân dung trưởng thành, quyến rũ và mang nhiều chiều sâu hơn. Từng câu hát của trong ca khúc mới của nữ ca sĩ giống như lời tự vấn về hành trình đã qua cũng như thế hệ khát khao khẳng định sức hút riêng biệt.

Trong MV, Chi Pu sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ để lột tả được những gì cô đã đối diện ở quá khứ. Ở khoảnh khắc nhân vật chính ngồi thiền cho thấy Chi Pu mong muốn quay vào trong tiềm thức của mình để đối diện với bản ngã, với những ký ức từ hạnh phúc, mất mát đến những vết thương lòng của các phiên bản quá khứ. Giọng ca Anh ơi ở lại sẵn sàng chịu tổn thương để thấu hiểu chính mình và trưởng thành hơn ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, Chi Pu cho biết: "Thấu hiểu bản thân không đến từ việc tìm kiếm một câu trả lời duy nhất, mà đến từ sự chấp nhận mọi trải nghiệm đã tạo nên con người hiện tại. Từng niềm vui, từng khó khăn, từng lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người của tôi hiện tại. Hiểu rõ bản thân là cách tôi trò chuyện với chính mình qua MIRROR và cả album lần này".

Chi Pu: Chịu tổn thương để thấu hiểu chính mình - Ảnh 3.

Những hình ảnh trong MV của Chi Pu đều có ý nghĩa ẩn dụ

Ảnh: NVCC

Theo Chi Pu, toàn bộ những thước phim trong MV được ghi hình tại Trung Quốc. Đội ngũ sáng tạo đã tận dụng triệt để các bối cảnh mang tính biểu tượng cao, thiết lập một thế giới thị giác đầy ẩn dụ, nhằm tái hiện từng ngóc ngách tâm lý phức tạp của Chi Pu. Trước khi chính thức phát hành MV này, Chi Pu "đánh úp" khán giả khi trình diễn ca khúc này tại đại nhạc hội OSUNFEST.

Trước đó, chủ nhân hit Đóa hoa hồng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng La Ganh ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho Tập đoàn MUSE vì muốn tập trung cho các dự án nghệ thuật và phát triển công ty riêng.

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Trong năm 2026, Chi Pu mong muốn tập trung cho các dự án nghệ thuật và phát triển công ty riêng. Vì thế, nữ ca sĩ quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho đối tác Trung Quốc.

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