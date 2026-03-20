Chi Pu bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nhà hàng tại Thượng Hải

Lý do Chi Pu không còn quản lý nhà hàng

Mới đây, Chi Pu bất ngờ thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng La Ganh cho Tập đoàn MUSE (The Muse) - đối tác đã đồng hành với nhà hàng từ những ngày đầu tiên. "La Ganh là một dự án tôi đã dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết trong gần 3 năm qua. Tuy nhiên, với lịch trình công việc ngày càng dày đặc và khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi không còn có thể thường xuyên sang Thượng Hải để trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ vận hành như trước. Vì vậy, sau quá trình trao đổi và làm việc nghiêm túc, tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần", Chi Pu giải thích.

Chi Pu là một trong những ca sĩ Việt hiếm hoi thành công ở thị trường giải trí Trung Quốc Ảnh: FBNV

Đối với Chi Pu, hành trình 3 năm mang ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế là một kỷ niệm đẹp và đáng tự hào. Bên cạnh đó, giọng ca Talk To Me hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho nhà hàng. Bên dưới bài đăng "chia tay" nhà hàng của Chi Pu, nhiều khán giả chia sẻ hình ảnh trải nghiệm của mình tại địa điểm này cũng như dành lời chúc cho hành trình sắp tới của Chi Pu.

Trong năm 2026, Chi Pu sẽ tập trung đẩy mạnh các dự án nghệ thuật và đầu tư nhiều tâm sức cho công ty giải trí riêng của mình tại Việt Nam.

Chi Pu nhấn mạnh La Ganh là dự án mình dành rất nhiều tâm sức trong 3 năm qua Ảnh: FBNV

Sau khi gây ấn tượng ở chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 tại Trung Quốc, Chi Pu nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ quốc tế. Sau đó, Chi Pu mở nhà hàng La Ganh tại Thượng Hải (Trung Quốc) với mục đích quảng bá ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ngay từ khi mở cửa, quán thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt, thực khách địa phương và du khách quốc tế. Hiện tại, nhà hàng đã có hai chi nhánh tại thành phố này.

