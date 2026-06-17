Thoát khỏi vòng xoáy stress: Bí quyết cân bằng cảm xúc của gen Z

Muôn kiểu giải tỏa áp lực, chăm sóc sức khỏe tinh thần

Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực từ học tập và công việc, ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mỗi người lựa chọn cho mình những phương pháp riêng để thư giãn, cân bằng cảm xúc và lấy lại năng lượng tích cực.

Nguyễn Hữu Thịnh, cựu học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.Hạnh Thông, TP.HCM), cho biết em vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10 căng thẳng và áp lực. Thi xong, em đã "tự thưởng" cho mình một chuyến đi chơi cùng gia đình và bạn bè để tinh thần thoải mái hơn.

"Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi cảm thấy căng thẳng, em thường xem các chương trình giải trí, chơi game hoặc ra ngoài hít thở không khí để thư giãn", Thịnh nói và cho biết em cũng tham khảo một số phương pháp chăm sóc tinh thần như áp dụng nguyên tắc làm việc khoảng 20 phút rồi nghỉ 5 phút, sau đó làm tiếp để tránh bị quá tải và mất động lực.

Còn Phạm Tạ Hồng Lê, cựu học sinh Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cũng vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT căng não và không ít áp lực. Để xả stress sau "vượt vũ môn" đầy chông gai, Lê cho biết mình đi mua sắm và làm đẹp để tận hưởng thời gian nghỉ này trước khi bước vào một trường đại học nào đó.

"Mỗi khi áp lực học tập, em thường thư giãn, đắp mặt nạ hoặc giải trí nhẹ nhàng để giảm căng thẳng", Lê chia sẻ.

Đọc sách cũng là cách giúp xả stress ẢNH: MAI CÁT

Là sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Bùi Lan Anh phải tiếp thu lượng kiến thức khá lớn mỗi ngày trên giảng đường, điều này cũng khiến cô không tránh khỏi có lúc mệt mỏi, "hết pin". Lan Anh chia sẻ, mỗi lần gần "sập nguồn" cô thường "sạc" bằng cách xem phim, chơi game hoặc đọc sách để giải tỏa áp lực. "Sức khỏe tinh thần quan trọng không kém sức khỏe thể chất vì nếu tinh thần không tốt sẽ khó hoàn thành học tập hay công việc hiệu quả", Lan Anh chia sẻ.

Lan Anh cho rằng thời công nghệ số, việc đọc sách giấy của nhiều người ít đi nhưng theo cô đọc sách là một cách khá tốt để giải tỏa căng thẳng, áp lực. "Đọc sách giúp mình thư giãn, mình có thể "feel" theo câu chuyện của từng trang sách", Lan Anh nói.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Thế Vinh (32 tuổi, là music producer, ngụ P.Chánh Hưng, TP.HCM), cho biết âm nhạc, đi dạo và đọc sách là những cách giúp anh cân bằng tinh thần sau áp lực công việc. Theo anh, việc thường xuyên ra ngoài còn giúp người làm sáng tạo như anh tìm thêm cảm hứng mới.

"Trước đây tôi cũng từng dành quá nhiều thời gian cho điện thoại và mạng xã hội. Sau này tôi nhận ra điều đó khiến tinh thần dễ xuống dốc, cơ thể mệt mỏi và trì trệ hơn, ra ngoài đi bộ là cách tôi tái tạo năng lượng sau mệt mỏi công việc", anh Vinh chia sẻ.

Tránh thức khuya, hạn chế sử dụng mạng xã hội

Bên cạnh việc tìm kiếm các hoạt động thư giãn, nhiều bạn trẻ cũng nhận thức rõ tác động tiêu cực của thói quen thức khuya và sử dụng mạng xã hội quá nhiều đối với sức khỏe tinh thần.

Tạ Lê Anh Thư, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chia sẻ mỗi khi gặp áp lực trong học tập, em thường tạm dừng công việc, nghe nhạc hoặc xem một vài video giải trí để tinh thần thoải mái hơn rồi mới tiếp tục làm việc. Theo Anh Thư, sức khỏe tinh thần rất quan trọng nên cần tránh làm việc quá sức, nhất là thức khuya - một thói quen khó bỏ của một số người trẻ hiện nay mà chính Thư cũng từng trải qua.

"Em đã nhận thấy việc thức khuya, lướt mạng nhiều khiến tinh thần mệt mỏi, trì trệ và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc vào hôm sau. Bản thân em đã thay đổi thói quen sinh hoạt, ngủ sớm hơn để có nhiều năng lượng hơn cho việc học và làm", Thư nói.

Một số bạn trẻ có thói quen thức khuya lướt mạng gây ảnh hưởng sức khỏe tinh thần ẢNH: MAI CÁT

Là giáo viên tiếng Anh, Trần Ngọc Hân (30 tuổi, ngụ P.Bình Lợi Trung, TP.HCM), thường xuyên tiếp xúc với nhiều học sinh, cho rằng áp lực của giới trẻ hiện nay không chỉ đến từ công việc mà còn xuất phát từ lối sống thiếu điều độ như thức khuya online mạng xã hội, xem livestream dài đến đêm muộn… Bản thân cô, sau những giờ làm việc căng thẳng, thường nghe nhạc, nghỉ ngơi hoặc áp dụng các biện pháp thư giãn như massage, giãn cơ và sử dụng tinh dầu để cải thiện sức khỏe tinh thần.

"Nếu biết sắp xếp công việc hợp lý, ngủ sớm và hạn chế thức khuya chơi game hay sử dụng điện thoại, tinh thần sẽ tích cực và ổn định hơn, hiệu suất công việc cũng tốt hơn", Hân cho hay.

Vũ Duy Hưng (22 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, TP.Đồng Nai), chia sẻ anh gần như không dùng TikTok, còn nền tảng khác chỉ online để phục vụ việc học nhằm tránh bị ảnh hưởng và sa đà quá nhiều vào thế giới ảo. "Việc lướt mạng xã hội liên tục dễ khiến con người rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng và mất cân bằng cảm xúc", Hưng nói và cho rằng các bạn trẻ nên hạn chế sử dụng điện thoại, dành thời gian đọc sách hoặc bước ra ngoài nhiều hơn để cân bằng tinh thần.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Cố vấn chuyên môn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng việc người trẻ dành quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội, sử dụng điện thoại liên tục có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Hệ quả dễ thấy nhất là tình trạng thiếu ngủ, rối loạn giấc ngủ, đau mỏi vai gáy do sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài.

"Thức khuya có thể bào mòn, làm sa sút tinh thần và ngoài ra, những thông tin tiêu cực, sai lệch trên mạng có thể tác động xấu đến tâm lý, khiến người trẻ dễ bắt chước dẫn đến các hành động nguy hại cho bản thân lẫn người khác", bác sĩ Khanh cảnh báo.

Để hạn chế những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần từ mạng xã hội, bác sĩ cho rằng mỗi người trẻ cần biết cách kiểm soát thời gian sử dụng, cũng như biết cách chọn lọc thông tin và hạn chế tiếp xúc với các nội dung không rõ ràng, độc hại.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), để cân bằng cuộc sống, ngoài việc học hay công việc người trẻ nên ra ngoài nhiều hơn, rời màn hình và trải nghiệm thực tế thay vì để mình bị cuốn vào thế giới ảo. Chẳng hạn học các kỹ năng ngoài chuyên ngành như nấu ăn, làm bánh, dọn dẹp, trồng cây... nó đều mang lại một giá trị cho đời sống tinh thần, tách người khỏi môi trường mạng.

"Ví dụ với những người yêu thích sự ngăn nắp, việc học các kỹ năng dọn dẹp, sắp xếp không gian sống cũng có thể giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng. Hay học nấu ăn không chỉ dừng ở việc biết nấu mà khiến bạn phải có khả năng sáng tạo công thức, món ăn mới để tạo dấu ấn riêng, điều này có thể giải tỏa áp lực, cân bằng cảm xúc sau thời gian học tập và làm việc stress", ông Nam nói.