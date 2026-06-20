'Định mệnh tình yêu' có thực sự tồn tại?

Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài phút rồi nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng cũng có những người vừa xuất hiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời ta. Đôi khi, mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất bình thường. Một lần ngồi cạnh nhau trong quán cà phê. Một cuộc trò chuyện ngẫu hứng. Hay một ánh mắt vô tình giữa đám đông. Thế nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại, chúng ta vẫn không khỏi tự hỏi: Vì sao lại là người ấy?

Giữa hàng tỉ con người trên thế giới, tại sao hai đường đời xa lạ lại có thể giao nhau đúng vào thời điểm đặc biệt đến như vậy? Có người gọi đó là duyên phận. Có người tin đó là định mệnh tình yêu.

'Định mệnh' có thực sự tồn tại trong tình yêu?

Niềm tin ấy đã xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa của nhiều quốc gia. Từ những sợi chỉ đỏ vô hình trong truyền thuyết phương Đông, đến khái niệm "soulmate" – người bạn tâm hồn trong văn hóa phương Tây. Tất cả đều phản ánh một mong muốn rất con người: tin rằng tình yêu không chỉ là sự tình cờ. Rằng đâu đó trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa đặc biệt hơn tất cả những cuộc gặp gỡ khác.

Nhưng dưới góc nhìn của khoa học và tâm lý học, liệu điều mà chúng ta gọi là "định mệnh" có thực sự tồn tại? Hay đó là cách não bộ giúp chúng ta tìm kiếm ý nghĩa cho những mối quan hệ quan trọng nhất của cuộc đời? Và vì sao có những người khiến ta cảm thấy gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt, trong khi những người khác lại mãi mãi chỉ là người xa lạ? Có lẽ, để trả lời câu hỏi về định mệnh trong tình yêu, trước hết chúng ta cần hiểu cách con người yêu, ghi nhớ và lựa chọn một người để đồng hành cùng mình.