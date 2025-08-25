Ban tổ chức xin lỗi khi Quốc Thiên, Trúc Nhân gặp sự cố trên sân khấu

Trúc Nhân - Quốc Thiên suýt ngã vì sự cố bàn nâng trên sân khấu Ảnh: FBNV

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trúc Nhân và Quốc Thiên suýt ngã khi bước tới bàn nâng của sân khấu một đêm nhạc. Theo đó, hai ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc Trạm yêu 2 concert ở Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) cùng nhiều ca sĩ khác như Soobin Hoàng Sơn, Jun Phạm, Cường Seven, Tăng Phúc, MC Thành Trung...

Trong đêm nhạc, Trúc Nhân và Quốc Thiên gây chú ý với màn song ca Lặng. Khi hai ca sĩ đang di chuyển vào giữa sân khấu, bàn nâng bất ngờ được kích hoạt đi lên trước khi họ kịp bước tới. Tình huống khiến Trúc Nhân và Quốc Thiên không kịp chuẩn bị, phải vội vàng nhảy với lên. Trong khi Quốc Thiên nhảy kịp thời lên bục, thì giọng ca Thật bất ngờ trễ nhịp hơn. Anh chỉ đặt được một chân lên và suýt mất thăng bằng, vội chống tay để giữ an toàn và được Quốc Thiên hỗ trợ. Dù gặp sự cố bất ngờ, cả hai vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn.

Quốc Thiên và Trúc Nhân gặp sự cố khi trình diễn

Sau đó, khi đứng trên sân khấu, Trúc Nhân hài hước chia sẻ với khán giả: "Làm cho sân khấu bí ẩn giùm Nhân xíu ạ! Chứ bây giờ tin hết nổi rồi, bấm cái bàn nâng xém chết mà".

Trên mạng xã hội, các clip này thu hút sự quan tâm của dân mạng. Một số khán giả cho biết không khỏi "thót tim" trước sự cố bất ngờ này. Nhiều người bày tỏ lo lắng vì tình huống có thể gây nguy hiểm cho nghệ sĩ nếu không xử lý kịp thời. Một số ý kiến cho rằng ban tổ chức cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong khâu vận hành sân khấu, đặc biệt là các hiệu ứng cơ học, để đảm bảo an toàn cho ca sĩ trong quá trình biểu diễn.

Ban tổ chức xin lỗi Quốc Thiên, Trúc Nhân

Ngày 24.8, trên fanpage Delodelo Show, ban tổ chức đêm nhạc Trạm yêu 2 lên tiếng về vụ việc. Phía ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến hai ca sĩ: "Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Quốc Thiên, anh Trúc Nhân và toàn thể khán giả vì sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong phần song ca vào đêm qua. Ban tổ chức luôn ý thức được rằng an toàn và sự an tâm của nghệ sĩ luôn là ưu tiên số một. Sau sự cố này, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống, điều chỉnh quy trình vận hành và tăng cường khâu kiểm tra kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nghệ sĩ cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả trong các đêm diễn tiếp theo".

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bày tỏ lòng biết ơn hai nghệ sĩ đã giữ trọn sự chuyên nghiệp, đem đến một màn trình diễn đầy cảm xúc dù trong hoàn cảnh không mong muốn. Đồng thời, đơn vị này cũng cảm ơn khán giả vì đã cảm thông, ủng hộ và đồng hành.