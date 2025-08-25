Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ban tổ chức xin lỗi khi Quốc Thiên, Trúc Nhân gặp sự cố trên sân khấu

Lạc Xuân
Lạc Xuân
25/08/2025 06:56 GMT+7

Trong đêm nhạc diễn ra tối 23.8, tiết mục song ca của Trúc Nhân và Quốc Thiên thu hút sự chú ý không chỉ bởi màn hòa giọng ăn ý mà còn vì một sự cố trên sân khấu. Ngay sau đó, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi hai ca sĩ.

Ban tổ chức xin lỗi khi Quốc Thiên, Trúc Nhân gặp sự cố trên sân khấu - Ảnh 1.

Trúc Nhân - Quốc Thiên suýt ngã vì sự cố bàn nâng trên sân khấu

Ảnh: FBNV

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Trúc Nhân và Quốc Thiên suýt ngã khi bước tới bàn nâng của sân khấu một đêm nhạc. Theo đó, hai ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc Trạm yêu 2 concert ở Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) cùng nhiều ca sĩ khác như Soobin Hoàng Sơn, Jun Phạm, Cường Seven, Tăng Phúc, MC Thành Trung...

Trong đêm nhạc, Trúc Nhân và Quốc Thiên gây chú ý với màn song ca Lặng. Khi hai ca sĩ đang di chuyển vào giữa sân khấu, bàn nâng bất ngờ được kích hoạt đi lên trước khi họ kịp bước tới. Tình huống khiến Trúc Nhân và Quốc Thiên không kịp chuẩn bị, phải vội vàng nhảy với lên. Trong khi Quốc Thiên nhảy kịp thời lên bục, thì giọng ca Thật bất ngờ trễ nhịp hơn. Anh chỉ đặt được một chân lên và suýt mất thăng bằng, vội chống tay để giữ an toàn và được Quốc Thiên hỗ trợ. Dù gặp sự cố bất ngờ, cả hai vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn. 

Quốc Thiên và Trúc Nhân gặp sự cố khi trình diễn

Sau đó, khi đứng trên sân khấu, Trúc Nhân hài hước chia sẻ với khán giả: "Làm cho sân khấu bí ẩn giùm Nhân xíu ạ! Chứ bây giờ tin hết nổi rồi, bấm cái bàn nâng xém chết mà". 

Trên mạng xã hội, các clip này thu hút sự quan tâm của dân mạng. Một số khán giả cho biết không khỏi "thót tim" trước sự cố bất ngờ này. Nhiều người bày tỏ lo lắng vì tình huống có thể gây nguy hiểm cho nghệ sĩ nếu không xử lý kịp thời. Một số ý kiến cho rằng ban tổ chức cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong khâu vận hành sân khấu, đặc biệt là các hiệu ứng cơ học, để đảm bảo an toàn cho ca sĩ trong quá trình biểu diễn.

Ban tổ chức xin lỗi Quốc Thiên, Trúc Nhân

Ngày 24.8, trên fanpage Delodelo Show, ban tổ chức đêm nhạc Trạm yêu 2 lên tiếng về vụ việc. Phía ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến hai ca sĩ: "Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Quốc Thiên, anh Trúc Nhân và toàn thể khán giả vì sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong phần song ca vào đêm qua. Ban tổ chức luôn ý thức được rằng an toàn và sự an tâm của nghệ sĩ luôn là ưu tiên số một. Sau sự cố này, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống, điều chỉnh quy trình vận hành và tăng cường khâu kiểm tra kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nghệ sĩ cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả trong các đêm diễn tiếp theo". 

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bày tỏ lòng biết ơn hai nghệ sĩ đã giữ trọn sự chuyên nghiệp, đem đến một màn trình diễn đầy cảm xúc dù trong hoàn cảnh không mong muốn. Đồng thời, đơn vị này cũng cảm ơn khán giả vì đã cảm thông, ủng hộ và đồng hành.

Tin liên quan

Jennifer Lopez gặp sự cố nhạy cảm khi đi diễn

Jennifer Lopez gặp sự cố nhạy cảm khi đi diễn

Mới đây, Jennifer Lopez bất ngờ gặp sự cố tụt váy trên sân khấu lúc biểu diễn tại Warsaw (Ba Lan). ‘Tai nạn’ bất ngờ khiến nữ ca sĩ hốt hoảng.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Thiên Trúc Nhân sự cố Xin lỗi đêm nhạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận