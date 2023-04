Bàn về tương lai của nhân loại

Kế hoạch dự phòng là cần thiết

Michio Kaku là giáo sư vật lý lý thuyết công tác tại đại học Thành phố New York. Ông được vinh danh là "người truyền thông cho khoa học" do có nhiều đóng góp trong việc đưa khoa học đến với đại chúng. Nhiều tác phẩm vật lý của ông nằm trong bảng xếp hạng những cuốn sách hay nhất năm của các tạp chí uy tín như The New York Times và The Washington Post, trong đó có cuốn sách "Tương lai nhân loại".

Trong cuốn sách này, Kaku mô tả vào một ngày cách đây khoảng 75.000 năm, nhân loại suýt nữa đã tuyệt chủng bởi một đợt phun trào núi lửa dữ dội tại Indonesia và chỉ có khoảng 2.000 người sống sót sau thảm họa. Trong quá khứ, sự sống trên trái đất đã trải qua năm cuộc đại tuyệt chủng, trong đó lần khủng khiếp nhất, cuộc đại tuyệt chủng cuối kỷ Permi-Trias (252 triệu năm trước) khiến 90% các loài sinh vật bị xóa sổ.

Theo Kaku, chúng ta có thể sẽ gặp một kỷ băng hà khác trong vòng mười nghìn năm tới và phải đối mặt với khả năng siêu núi lửa bên dưới Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) có thể thức giấc sau giấc ngủ dài. Trong tương lai gần do biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, hay gần hơn nữa là những biến động về kinh tế và chất lượng sống hàng ngày do hệ quả của dịch bệnh hay sự leo thang của căng thẳng chính trị trên thế giới, chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng Trái đất sẽ không còn đủ sức nuôi ta, hệ sinh thái sẽ bị tận diệt. Vậy làm thế nào loài người có thể đảm bảo sự tồn tại của mình?

Bằng việc mô tả một trình tự thời gian về các sự kiện thảm khốc trong quá khứ và những gì sẽ xảy ra trong tương lai, bất kỳ mối đe dọa nào cũng sẽ khiến hành tinh trở nên khắc nghiệt với sự sống của con người, Kaku đề xuất, nếu muốn tồn tại, chúng ta cần một kế hoạch dự phòng, tránh xa những mối đe dọa tiềm ẩn từ Trái đất. "Hoặc rời khỏi Trái Đất, hoặc chúng ta sẽ chết. Không có con đường nào khác.". Kaku tin rằng nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong nhiều ngành công nghệ hiện đại, ta có thể dự đoán một ngày nào đó văn minh nhân loại sẽ di chuyển ra ngoài không gian, địa khai hóa các hành tinh khác và chu du giữa các vì sao.

Trở thành sinh vật đa hành tinh

Theo Michio Kaku, "Tương lai nhân loại" vạch ra các bước cần thiết để chinh phục những trở ngại mà chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Cuốn sách chia thành ba phần riêng biệt. Phần một, thảo luận về nỗ lực rời khỏi Trái Đất, dựng nên những nơi định cư phù hợp cho loài người. Phần hai, tác giả tiến xa hơn, ra khỏi Hệ Mặt Trời và khám phá các vì sao. Phần cuối cùng, tác giả phân tích sự sống trong vũ trụ. Tất cả mang đến người đọc một bức tranh tương lai của nhân loại trong không gian.

Kaku tiết lộ những phát triển tiên tiến về rô-bốt, công nghệ nano và công nghệ sinh học có thể cho phép chúng ta địa cầu hóa và xây dựng các thành phố trên sao Hỏa, cho phép ta biến hành tinh hoang vắng, lạnh lẽo này thành nơi có thể ở được. Sử dụng người tự nhân bản, vật liệu nano nhẹ mà siêu bền và kỹ thuật sinh học sẽ giúp cắt giảm mạnh chi phí, biến Sao Hỏa thành chốn thiên đường. Ta cũng sẽ phát triển khu định cư trên các tiểu hành tinh và các vệ tinh tự nhiên của hai hành tinh khổng lồ, Sao Mộc và Sao Thổ.

"Tương lai nhân loại" đưa chúng ta khám phá các công nghệ du hành giữa các vì sao với tàu nano, buồm laser, động cơ phản lực dòng thẳng dùng năng lượng nhiệt hạch, động cơ phản vật chất. Hành trình liên sao có thể kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ, do đó có lẽ con người cần phải chỉnh sửa gen để cơ thể có thể sống tốt trên các hành tinh xa xôi. Đặc biệt, Kaku mô tả chúng ta sẽ vượt ra ngoài thiên hà và thậm chí ngoài vũ trụ đến với khả năng bất tử, cho chúng ta thấy con người một ngày nào đó có thể hoàn toàn rời bỏ cơ thể của mình và phóng tia laser đến những thiên đường mới trong không gian.

Đây là một cuốn sách khoa học dành cho độc giả phổ thông. Tác phẩm được nhà vật lý lý thuyết Machio Kaku viết đơn giản và trình bày xuất sắc để ngay cả người không có nền tảng kiến thức về kỹ thuật cũng dễ đọc, dễ hiểu. Bất kỳ ai quan tâm đến vật lý thiên văn, công nghệ hoặc tương lai sẽ thấy cuốn sách này rất hấp dẫn. Đôi khi nó gần giống như khoa học viễn tưởng, nhưng lôi cuốn và đáng suy ngẫm hơn nhiều lần bởi những cơ sở khoa học được lập luận vững chắc và đầy thuyết phục.

"Tương lai nhân loại" là một chuyến du hành lý thú qua không gian và thời gian, mở ra cho người đọc một cái nhìn về những gì tương lai đang dần tiết lộ đồng thời cũng như mang lại nhiều cảm hứng và kỳ vọng cho mỗi chúng ta về một thế giới trong tương lai.

Bàn về tương lai của nhân loại

