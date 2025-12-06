Bàn về văn hóa, ngoại giao trà

Ngày 6.12 tại P.Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng), trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025, diễn ra Tea Summit 2025 bàn về văn hóa trà, kinh tế, ngoại giao trà với sự tham gia của các diễn giả, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Nét văn hóa đặc trưng của người Việt

Các chuyên gia trong và ngoài nước bàn về văn hóa trà ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng, chia sẻ ông rất vui khi Tea Summit 2025 có sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu đang hoạt động ở tuyến đầu của nhiều lĩnh vực như y học, học thuật, ngoại giao, công nghiệp trà, nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, tài chính… Tất cả cùng hội tụ nơi đây với một điểm chung, tình yêu và sự quan tâm dành cho trà.

Ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng khai mạc Tea Summit 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Hoàng Vĩnh Long, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam, chia sẻ những giá trị chuyên sâu về câu chuyện tổng quan của ngành trà, định hướng và phát triển ngành trà Việt Nam, đồng thời khẳng định trà là nét văn hóa đặc trưng của người Việt.

Ông Long thông tin, mỗi năm thế giới sản xuất hơn 7 triệu tấn chè. Trong đó Trung Quốc chiếm gần 50% sản lượng chè thế giới với 3,3 triệu tấn, tiếp đến Ấn Độ sản xuất 1,3 triệu tấn… Việt Nam đứng thứ 5 với hơn 900.000 tấn/năm. Thị trường toàn cầu năm 2024 đạt 17 tỉ USD/năm, nhưng đến 65% tiêu thụ nội địa.

Ông Hoàng Vĩnh Long khẳng định trà là nét văn hóa đặc trưng của người Việt ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Long, năm 2024 Việt Nam xuất khẩu 160.000 tấn trà, nhưng giá trị thấp chỉ đạt 65% so với thế giới (trung bình giá 1,6 USD/kg), thấp hơn giá bán trong nước. Ngành chè Việt Nam chủ yếu sản xuất theo nông hộ nhỏ, 60% vườn chè của các hộ gia đình, chưa sản xuất theo chuỗi và chưa có công nghệ chế biến cao cấp.

Bác sĩ Trần Ngô Phúc Quân, Giám đốc vận hành Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế (người con của vùng trà Bảo Lộc), chia sẻ về những giá trị khỏe đẹp của trà trong cuộc sống. Trà không chỉ là thức uống mà là văn hóa và bồi bổ sức khỏe, trà có hơn 4.000 hoạt chất, tác dụng lên tim mạch, miễn dịch kháng khuẩn tự nhiên, chống lão hóa da…, do đó trà là thức uống của tương lai.

Các chuyên gia về trà đến từ Nhật Bản tham dự Tea Summit 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Biểu tượng văn hóa toàn cầu

Các chuyên gia đến từ Nhật Bản chia sẻ về những góc nhìn vô cùng giá trị về sức khỏe, về văn hóa, tính bền vững và hợp tác quốc tế thông qua trà. Nhật Bản và Việt Nam có sự tương đồng khi nhìn nhận trà là biểu tượng của văn hóa. Dù khác biệt văn hóa, tôn giáo nhưng cùng uống trà sẽ hiểu nhau hơn. Trà mang theo tinh thần hòa bình, đối thoại, hữu nghị. Trà mở ra tương lai hòa bình, mang sức mạnh kết nối con người. Trà ngoại giao và là biểu tượng văn hóa toàn cầu, trà thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững, thịnh vượng.

Pha trà, uống trà là nét văn hóa của người Việt ẢNH: LÂM VIÊN

Dịp này, ban tổ chức Lễ hội trà quốc tế 2025 công bố về vùng nguyên sản trà thế giới tại Việt Nam và lịch sử văn minh trà Việt cùng hoạt động tặng sách đến các độc giả quan tâm.

Tại diễn đàn, TS Trần Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường Chính sách công và phát triển nông thôn (Bộ NN – MT) giới thiệu mô hình canh tác chè hữu cơ, nhằm giảm phát thải và cơ chế tài chính xanh cho cây trà; đồng thời lưu ý đến giống chè để nâng cao chất lượng sản xuất cùng công nghệ chế biến, bao bì, truyền thông để thúc đẩy ngành chè phát triển.

Công bố 4 kỷ lục Việt Nam liên quan đến trà Như Thanh Niên đã thông tin, trong lễ khai mạc Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025, VietKings công bố 4 kỷ lục Việt Nam liên quan đến các hoạt động văn hóa – trà, gồm: 1. Nhà máy chè cổ 1927 tại Bảo Lộc - một trong những cơ sở chế biến chè lâu đời còn tồn tại ở Việt Nam. 2. Đơn vị tổ chức Lễ hội trà quốc tế với chuỗi hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao quy mô lớn nhất. "Vũ khúc thanh tâm trà" với 1.111 trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" ẢNH: BTC 3. Tiết mục "Vũ khúc thanh tâm trà" với 1.111 trà nương pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" đông nhất tại một địa điểm. 4. Lễ hội có nhiều hoa hậu, đại diện sắc đẹp của Miss Cosmo đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia trải nghiệm nhất.



