Bandai Namco đang phát triển My Hero Academia cho PS4, Xbox One và Switch

Theo Engadget, hiện nay thể loại battle royale đang rất ưa chuộng trên thị trường trò chơi điện tử, Bandai Namco dường như cảm thấy thị trường này chưa đủ nhộn nhịp và đã quyết định mang đến một trò chơi mới. Người chơi sẽ sớm có thêm một lựa chọn cho mình đó là My Hero Academia: Ultra Rumble, trò chơi dựa trên cốt truyện manga và anime nổi tiếng cùng tên (tên tiếng Việt là Học viện anh hùng), Bandai Namco đã giới thiệu tựa game trong một bài báo trên Weekly Shōnen Jump.

My Hero Academia: Ultra Rumble hiện chưa có ngày phát hành, nhưng nó sẽ đến với Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One và PC (thông qua Steam). So với những trò chơi battle royale khác như Call of Duty: Warzone và PUBG, My Hero Academia: Ultra Rumble sẽ hỗ trợ tối đa 24 người chơi trong một trận đấu. Bandai Namco cho biết đang có kế hoạch tổ chức phiên bản beta kín cho trò chơi trong tương lai.





Thật khó để đánh giá chất lượng tiềm năng của My Hero Academia: Ultra Rumble khi chỉ dựa trên một bài đăng trên tạp chí, nhưng theo Eurogamer lưu ý, trước My Hero Academia vẫn có trò chơi không được đánh giá cao dù cốt truyện gốc của nó vô cùng nổi tiếng. Chẳng hạn như My Hero One’s Justice của năm 2018 chủ yếu được chào đón bằng các bài đánh giá trung bình. Hi vọng rằng My Hero Academia: Ultra Rumble sẽ phá vỡ xu hướng không mấy tốt đẹp đó.