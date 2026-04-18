Bằng Cường: NSƯT Hoài Linh không còn quan trọng cát sê

Đêm nhạc Yêu đời ta hát quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Ảnh: NVCC

Bằng Cường sinh năm 1981, quê Nam Định, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn... Mới đây, nam ca sĩ công bố đêm nhạc Yêu đời ta hát, diễn ra vào ngày 23.4 tại Phòng trà Không Tên, TP.HCM. Đây cũng là cột mốc đánh dấu 25 năm Bằng Cường bền bỉ hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại hành trình đã qua, Bằng Cường không giấu được xúc động khi nhắc đến những ngày đầu lập nghiệp. Năm 2002, giữa thị trường âm nhạc TP.HCM sôi động với nhiều tên tuổi nổi bật, anh từng là một "tân binh" đầy hoang mang. Chính ca sĩ Quang Hà – khi ấy đã thành danh tại miền Bắc nhưng quyết định Nam tiến, là người truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để Bằng Cường mạnh dạn theo đuổi con đường ca hát.

Phía sau sự thành công của Bằng Cương luôn hiện hữu những người đồng nghiệp "ân nhân" Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, Quang Hà cùng anh trai là Quang Cường còn trực tiếp dìu dắt Bằng Cường trong những bước khởi đầu sự nghiệp. Họ hỗ trợ thực hiện album đầu tay mà không nhận thù lao, đồng thời tích cực giới thiệu show diễn cho đàn em mà không lấy bất kỳ phần trăm hoa hồng nào. Với nam ca sĩ, sự giúp đỡ ấy là "điều gần như không tưởng" đối với các bầu show trong môi trường showbiz.

Hơn hai thập niên, mối quan hệ giữa họ vẫn được giữ gìn bằng sự chân thành hiếm có. "Tôi thấy mình quá may mắn, một sự may mắn mà không phải ai cũng gặp được trong đời. Sự nghiệp của tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi hai người anh lớn là Quang Hà và Quang Cường", Bằng Cường bộc bạch.

Tiếp nối những mối thâm tình ấy, đêm nhạc Yêu đời ta hát có sự tham gia đặc biệt của NSƯT Hoài Linh - người anh lớn luôn được Bằng Cường kính trọng. Giọng ca Dòng sông buồn cho biết, sự hiện diện của nam danh hài không chỉ đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mà còn mang ý nghĩa của tình nghĩa gắn bó bền chặt suốt nhiều năm.

Lý do NSƯT Hoài Linh đồng ý góp mặt trong đêm nhạc của Bằng Cường

Dù tình trạng sức khỏe không còn như thời trẻ, NSƯT Hoài Linh vẫn chọn gắn bó với sân khấu Ảnh: NVCC

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hoài Linh đã phần nào lộ dấu vết thời gian qua diện mạo. Nam nghệ sĩ thường tự trào về tình trạng sức khỏe của mình bằng những câu nói hóm hỉnh. Tuy nhiên, phía sau đó là thể trạng không còn sung sức sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp và tình trạng mất ngủ kéo dài. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn chọn gắn bó với sân khấu. Nam danh hài tâm sự: "không làm nghề thì buồn lắm".