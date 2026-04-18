Bằng Cường: NSƯT Hoài Linh không còn quan trọng cát sê

Bằng Cường sinh năm 1981, quê Nam Định, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn... Mới đây, nam ca sĩ công bố đêm nhạc Yêu đời ta hát, diễn ra vào ngày 23.4 tại Phòng trà Không Tên, TP.HCM. Đây cũng là cột mốc đánh dấu 25 năm Bằng Cường bền bỉ hoạt động nghệ thuật.
Nhìn lại hành trình đã qua, Bằng Cường không giấu được xúc động khi nhắc đến những ngày đầu lập nghiệp. Năm 2002, giữa thị trường âm nhạc TP.HCM sôi động với nhiều tên tuổi nổi bật, anh từng là một "tân binh" đầy hoang mang. Chính ca sĩ Quang Hà – khi ấy đã thành danh tại miền Bắc nhưng quyết định Nam tiến, là người truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để Bằng Cường mạnh dạn theo đuổi con đường ca hát.
Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, Quang Hà cùng anh trai là Quang Cường còn trực tiếp dìu dắt Bằng Cường trong những bước khởi đầu sự nghiệp. Họ hỗ trợ thực hiện album đầu tay mà không nhận thù lao, đồng thời tích cực giới thiệu show diễn cho đàn em mà không lấy bất kỳ phần trăm hoa hồng nào. Với nam ca sĩ, sự giúp đỡ ấy là "điều gần như không tưởng" đối với các bầu show trong môi trường showbiz.
Hơn hai thập niên, mối quan hệ giữa họ vẫn được giữ gìn bằng sự chân thành hiếm có. "Tôi thấy mình quá may mắn, một sự may mắn mà không phải ai cũng gặp được trong đời. Sự nghiệp của tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi hai người anh lớn là Quang Hà và Quang Cường", Bằng Cường bộc bạch.
Tiếp nối những mối thâm tình ấy, đêm nhạc Yêu đời ta hát có sự tham gia đặc biệt của NSƯT Hoài Linh - người anh lớn luôn được Bằng Cường kính trọng. Giọng ca Dòng sông buồn cho biết, sự hiện diện của nam danh hài không chỉ đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mà còn mang ý nghĩa của tình nghĩa gắn bó bền chặt suốt nhiều năm.
Lý do NSƯT Hoài Linh đồng ý góp mặt trong đêm nhạc của Bằng Cường
Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Hoài Linh đã phần nào lộ dấu vết thời gian qua diện mạo. Nam nghệ sĩ thường tự trào về tình trạng sức khỏe của mình bằng những câu nói hóm hỉnh. Tuy nhiên, phía sau đó là thể trạng không còn sung sức sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp và tình trạng mất ngủ kéo dài. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn chọn gắn bó với sân khấu. Nam danh hài tâm sự: "không làm nghề thì buồn lắm".
Bằng Cường cho biết, hiện tại NSƯT Hoài Linh không còn đặt nặng cát sê. Thay vào đó, điều khiến nam danh hài nhận lời tham gia một chương trình nằm ở chất lượng kịch bản, đặc biệt là cảm xúc và giá trị nghề nghiệp mà nó mang lại. Vì vậy, việc Hoài Linh góp mặt trong đêm nhạc lần này xuất phát từ tình cảm dành cho Bằng Cường, người em từng đồng hành cùng anh qua nhiều chuyến lưu diễn. Sự gắn bó lâu năm cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc của nam ca sĩ 8X cũng là lý do để nghệ sĩ Hoài Linh sắp xếp thời gian góp mặt trong đêm diễn.
Bên cạnh NSƯT Hoài Linh, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Quang Hà, Bảo Trân, Hải Triều, Tiến Khoa, Mi Nguyễn, Xuân Trung… Phía sau thành công của Bằng Cường là sự đồng hành thầm lặng của bà xã Bảo Anh. Không chỉ hỗ trợ chồng luyện thanh mỗi ngày, cô còn là điểm tựa về tinh thần lẫn kinh tế, sẵn sàng lùi về phía sau để anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật
Làm nghề trong thời đại số, công nghệ AI phát triển mạnh mẽ, Bằng Cường chọn cách chủ động thích nghi thay vì né tránh. Nam ca sĩ học hỏi từ thế hệ trẻ, đồng thời tìm hiểu công nghệ để làm mới tư duy âm nhạc. Tuy nhiên, anh vẫn giữ quan điểm rõ ràng: công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn giá trị cốt lõi của âm nhạc nằm ở cảm xúc con người.
"Máy móc có thể mang lại sự chính xác, nhưng không thể thay thế hơi thở và cảm xúc thật trong giọng hát. Tôi học công nghệ để hoàn thiện bản thân, không phải để đánh mất cái hồn của âm nhạc", anh nhấn mạnh.
Bình luận (0)