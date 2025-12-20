Cuộc sống của Hoài Linh ở tuổi 56

Nghệ sĩ Hoài Linh sống kín tiếng sau nhiều biến cố Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ loạt ảnh sum họp đại gia đình trong tiệc sinh nhật anh trai Hoài Linh. Không tổ chức rình rang, buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, giản dị với sự hiện diện của mẹ và các anh chị em của nam nghệ sĩ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Hoài Linh xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc, gương mặt rạng rỡ khi đón tuổi mới bên người thân.

Bên cạnh đó, Dương Triệu Vũ cũng nhắn gửi đến anh trai: "Cảm ơn anh Bốn bao nhiêu năm nay luôn đảm nhận những vất vả cho riêng mình, để các em không có gì phải bận tâm. Anh Bốn luôn làm tròn đạo hiếu một người con trưởng chăm sóc cha mẹ, gia tộc hai bên nội ngoại, là đầu tàu chăm lo, chỉ bảo cho các em. Nhờ anh tận tâm tận sức chăm lo các vấn đề gia tiên, mà gia đình con cháu luôn luôn yên ấm, thuận hòa, thương yêu nhau...".

NSƯT Hoài Linh đón sinh nhật tuổi 56 bên gia đình Ảnh: FBNV

Hoài Linh sau sóng gió

Sau nhiều biến cố, NSƯT Hoài Linh chọn sống đơn giản, kín tiếng trên mạng xã hội lẫn trong cuộc sống thường ngày. Ông vẫn gắn bó với nghệ thuật, song không còn xuất hiện dày đặc như trước. Nam nghệ sĩ chọn lọc lời mời biểu diễn, ưu tiên sân khấu kịch và chỉ nhận lời khi cảm thấy phù hợp với sức khỏe lẫn tinh thần. Trong năm qua, nam nghệ sĩ tham gia một vài dự án điện ảnh như Làm giàu với ma 1, Làm giàu với ma 2, Chị ngã em nâng... và phim truyền hình Nàng dâu miệt vườn.

Ở hiện tại, khi làm nghề, Hoài Linh cho biết ông không bị chi phối bởi áp lực kinh tế nên "không bán mạng như xưa". Nam nghệ sĩ chia sẻ các thành viên trong gia đình đã có cuộc sống ổn định, trong khi bản thân sống đơn giản, mỗi ngày chỉ cần hai bữa cơm. "Của ăn của để tôi không cần nhiều. Lo xong cho gia đình là tôi thấy nhẹ lòng. Tâm nguyện lớn nhất cũng đã đạt được nên không suy nghĩ nhiều", ông bộc bạch.

Nam nghệ sĩ tìm niềm vui bên gia đình, thú vui đi rẫy, câu cá Ảnh: FBNV

Ngoài sân khấu, cuộc sống thường ngày của Hoài Linh khá khép kín. Nam nghệ sĩ tìm niềm vui từ những điều bình dị như đi rẫy, nuôi chim, câu cá. Cuộc sống gần gũi với thiên nhiên giúp ông thư giãn, tái tạo năng lượng. Bên cạnh đó, ông dành nhiều thời gian cho gia đình và cho biết bản thân hạnh phúc khi ở tuổi này vẫn còn mẹ bên cạnh, mỗi năm đều được nghe mẹ chúc mừng sinh nhật.

Bước sang tuổi U.60, sức khỏe là điều NSƯT Hoài Linh đặc biệt quan tâm. Nam nghệ sĩ từng trải qua điều trị ung thư tuyến giáp cách đây vài năm. Sau biến cố sức khỏe, ông duy trì việc uống thuốc hằng ngày và tái khám định kỳ sau mỗi 3-6 tháng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Càng lớn tuổi, sức khỏe càng yếu đi. Thỉnh thoảng tôi bị rối loạn nhịp tim, cứ 3-4 nhịp lại ngưng một nhịp. Dù có bệnh, nhưng khi công việc bận rộn thì tôi thấy khỏe hơn, còn ngồi một chỗ lại dễ mệt mỏi. Tôi cố gắng ăn uống đều đặn ba bữa mỗi ngày, chủ yếu là rau củ, cá kho, mắm… chế độ sinh hoạt hầu như không thay đổi".