Băng đồi vượt núi 'cõng' điện, dẫn nước về bản

Mang ánh sáng lên non

Các bạn trẻ từ miền xuôi mang cuốc, xẻng, dây điện, ống nước cùng những phần quà nghĩa tình lên với bà con vùng cao. Họ phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, xắn tay cùng người dân đào móng, dựng trụ, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời và kéo từng mét ống dẫn nước về bản... Đây là các phần việc thiết thực do Đoàn thanh niên xã Đồng Dương (TP.Đà Nẵng) phối hợp Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 (đóng tại xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng) tổ chức.

Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời ở bản Ngọc Nâm Ảnh: Ngọc Thơm

Buổi sáng ở Ngọc Nâm bắt đầu bằng tiếng cuốc chạm vào nền đất cứng. Đoàn viên, thanh niên chia nhau từng phần việc: người đào móng, người vận chuyển vật liệu, người dựng trụ, người lắp đặt thiết bị. Không có những công trình đồ sộ, chỉ khoảng 10 trụ đèn năng lượng mặt trời được dựng dọc tuyến đường trung tâm bản. Thế nhưng, với người dân nơi đây, mỗi trụ đèn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, những đoạn đường lâu nay vốn chìm trong bóng tối mù mịt giờ đây tràn ngập ánh sáng.

Băng rừng để dẫn nước về bản Ngọc Nâm Ảnh: Ngọc Thơm

Để có được những trụ đèn ấy, các bạn trẻ phải vận chuyển từng bao vật liệu, đào từng hố móng rồi dựng trụ, lắp đặt thiết bị. Những công việc vốn có thể thực hiện bằng máy móc ở miền xuôi, nay chỉ có thể dùng sức người vì địa hình đồi núi.

Tuổi trẻ xã Đồng Dương tham gia chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 Ảnh: Ngọc Thơm

Trước khi lên Ngọc Nâm, chị Trương Thị Yến Trang (đoàn viên xã Đồng Dương) hình dung công việc lần này chủ yếu là dọn vệ sinh, dựng đèn, làm đường ống nước. "Khi trực tiếp thực hiện, tôi mới cảm nhận hết cái khó của địa hình vùng núi. Vật liệu phải vận chuyển bằng sức người. Những đoạn đường dốc, việc đào móng, kéo ống cũng mất nhiều thời gian và công sức", chị Trang nói.

Dẫn nước về bản, nối gần những mái nhà

Những cuộn ống nhựa được kéo vượt qua địa hình dốc đá, đấu nối và kiểm tra cẩn thận từng đoạn để bảo đảm dòng nước mát lành có thể chảy về tận sân nhà dân. Nếu ánh sáng làm thay đổi diện mạo con đường đêm thì nước sạch giải quyết nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Tại Ngọc Nâm, lâu nay việc tiếp cận nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân vẫn còn gặp nhiều gian khó.

Đường ống nước được kéo lên thượng nguồn để đưa nước về bản Ngọc Nâm Ảnh: Ngọc Thơm

Men theo đường rừng, 400 m đường ống đã "đỡ đần" cho những đôi chân vất vả đi tìm nguồn nước mỗi ngày. Anh Hồ Văn Lợi (nóc Ngọc Nâm) kể trước đây chuyện lên rừng lấy nước luôn khó khăn, vất vả. Nay thì nước được dẫn về gần nhà, không phải tốn công đi lại. "Bà con rất vui khi các anh chị đoàn viên lên tận bản giúp làm đường nước, lắp đèn. Đây là món quà quý, được bà con dùng đến mỗi ngày", anh Lợi nói.

Anh Phan Văn Đức, Bí thư Chi đoàn thôn Lâm Châu (xã Đồng Dương), cho biết giá trị của những công trình như "cõng điện lên non", "dẫn nước về bản" không chỉ nằm ở khía cạnh vật chất mà còn ở chỗ sát với nhu cầu thực tế của người dân. Khi các bạn trẻ cùng bà con xắn tay làm việc, họ nhận lại những trải nghiệm thực tế rất quý giá, hiểu hơn về cuộc sống của người dân vùng cao.

Những đường ống luồn lách qua từng khe, suối để dẫn nước sạch về bản Ảnh: Ngọc Thơm

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó chủ tịch UBND xã Trà Tập, nhận định đối với địa bàn vùng cao như Trà Tập, một bóng đèn trên tuyến đường hay một tuyến ống đưa nước về nhà dân đều rất thiết thực. "Những công trình tuy không lớn nhưng giúp bà con thuận lợi hơn trong sinh hoạt, đi lại, đồng thời tạo thêm động lực để địa phương từng bước cải thiện đời sống người dân", ông Lạc nói và cho biết những công trình đã thực hiện sẽ được địa phương phối hợp với bà con quản lý, sử dụng và bảo quản để phát huy hiệu quả lâu dài.