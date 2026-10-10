Nhóm bạn trẻ tự bỏ tiền túi làm sạch đường phố Vĩnh Long

Ngày 7.10, có mặt tại khu vực cầu Đường Chừa (QL53, P.Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long), PV Thanh Niên ghi nhận có một nhóm bạn trẻ đang cắt cỏ, chặt cây, thu gom rác thải.

Nhóm Vĩnh Long Xanh mong muốn lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường ẢNH: NAM LONG

Nguyễn Xuân Trường (23 tuổi, ngụ P.Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) cho biết nhóm dọn cỏ rác hoạt động được gần 2 tháng nay. Các thành viên trong nhóm mỗi người mỗi việc để mưu sinh nhưng vẫn sắp xếp thời gian đi dọn dẹp vệ sinh để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. "Tôi làm nghề sửa chữa điện lạnh nên việc thu xếp để đi dọn cỏ rác dễ hơn các anh kia. Chúng tôi làm thiện nguyện, giúp được mọi người cảm thấy vui lắm. Có lúc nắng nóng mệt mỏi, nhưng người dân địa phương thấy mình làm sạch sẽ, người ta vui vẻ cho nước uống, cơm hộp nữa", Trường kể.

Nhóm hoạt động thiện nguyện này có tên Vĩnh Long Xanh, do anh Lê Hoàng Hiếu (32 tuổi, ngụ P.Long Châu) thành lập. Anh Hiếu cho biết do thấy nhiều tuyến đường cỏ cây mọc um tùm, lấn ra đường gần cả mét, mất vẻ mỹ quan và gây nguy hiểm nên anh rủ mấy anh em chơi chung lập nhóm. Sau đó, mua máy cắt cỏ, máy thổi bụi, quần áo phản quang, đồ bảo hộ, chóp, đèn... đi làm cỏ, dọn rác. "Trước khi làm, nhóm đều đến hỏi trưởng khóm, trưởng ấp để nếu tuyến đường đó đã có kế hoạch làm rồi thì nhóm sẽ tìm tuyến đường khác thực hiện", anh Hiếu chia sẻ.

Theo anh Hiếu, việc làm của nhóm đều trên tinh thần tự nguyện. Nhóm có 5 người, trong đó 3 người làm chính, còn anh và 1 bạn phụ trách điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn khu vực làm vệ sinh. Gần 2 tháng qua, nhóm đã dọn cỏ rác ở nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, đường vào Bệnh viện Phổi Vĩnh Long, các tuyến nội ô thuộc P.Long Châu...

"Nhóm tranh thủ làm những giờ thấp điểm, đến giờ cao điểm thì nghỉ để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Các thành viên bỏ tiền túi ra làm và không nhận hỗ trợ tiền bạc nào hết. Riêng người dân có cho nước uống hay cơm hộp thì nhận", anh Hiếu nói.

Anh Nguyễn Nhật Minh (35 tuổi, ngụ P.Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long), thành viên nhóm Vĩnh Long Xanh, cho biết trong lúc dọn cỏ rác phát hiện rất nhiều túi ni lông, sản phẩm khó phân hủy, thậm chí có cả kim tiêm đã qua sử dụng. Nhóm đều thu gom, phân loại rồi đem bỏ đúng nơi quy định.

Trưởng nhóm Lê Hoàng Hiếu mong muốn thông qua việc dọn cỏ rác sẽ tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, không bỏ rác bừa bãi. Mỗi người một tay dọn dẹp cỏ, cây dại trước nhà thì cảnh quan môi trường sẽ đẹp ngay.