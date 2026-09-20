Thanh niên 126 xã, phường Hà Nội ra quân bảo vệ môi trường

Sáng 20.9, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 năm 2026 tại xã Thường Tín.

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, tuổi trẻ thủ đô đã tổ chức 482 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, 379hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Thanh niên thu gom rác thải làm sạch môi trường ẢNH: BẢO LÂM

Nhiều hoạt động thiết thực

Trong khuôn khổ chương trình tại xã Thường Tín, ban tổ chức triển khai nhiều phần việc thiết thực như khánh thành tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp"; trao tặng thùng rác cho ban quản lý chợ và đại diện lãnh đạo thôn Văn Trai.

Chương trình cũng trao tặng túi vải thân thiện với môi trường và túi ni-lông tự phân hủy tới người dân; đồng thời tổ chức ra quân xóa các điểm đen về rác thải, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan.

Các hoạt động không chỉ góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư mà còn lan tỏa thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích người dân hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và nâng cao ý thức giữ gìn không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động, 100% cơ sở Đoàn, Hội tại 126 xã, phường đồng loạt triển khai các hoạt động làm sạch môi trường, tập trung thu gom rác thải, xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm, cải tạo cảnh quan, vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư và các công trình công cộng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và sức trẻ của đoàn viên, thanh niên thủ đô.