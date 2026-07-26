Tuổi trẻ Vĩnh Long thắp nến tri ân liệt sĩ

Tối 26.7, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tỉnh Vĩnh Long đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên toàn tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Anh Trần Trí Cường, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long thắp nến tri ân ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Trí Cường, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhấn mạnh, là thế hệ may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tuổi trẻ tỉnh nhà học được qua những trang sử hào hùng của dân tộc và qua ký ức của những người đi trước và hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập tự do của dân tộc phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.

Truyền thống cách mạng, máu xương đã đổ xuống của bao thế hệ cha anh nhắc nhở tuổi trẻ hôm nay phải sống tốt hơn, dấn thân nhiều hơn, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân để Việt Nam mãi mãi hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển.

Anh Trần Trí Cường, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ thắp nến tri ân ẢNH: NAM LONG

Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao tặng 60 phần quà tri ân gia đình các liệt sĩ ẢNH: NAM LONG

Tỉnh đoàn Vĩnh Long tặng ảnh chân dung liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng cho các gia đình liệt sĩ ẢNH: NAM LONG

"Noi gương và phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, tôi tin rằng thanh niên mỗi thời đại đều có sứ mệnh riêng. Chính vì vậy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tôi kêu gọi tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vun đắp lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng cao đẹp, lối sống văn hóa, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển", anh Trần Trí Cường nói.



Chị Nguyễn Thị Mỹ Cẩm, công tác tại Trung tâm điều dưỡng người có công (Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long) xúc động khi thực hiện nghi thức thắp nến tri ân liệt sĩ ẢNH: NAM LONGng

Các đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân ẢNH: NAM LONG

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp các bạn trẻ chuyên gia công nghệ thực hiện Dự án "Phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng" cho các gia đình liệt sĩ trong tỉnh.

Dịp này, Tỉnh đoàn Vĩnh Long trao tặng 60 phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại các điểm tổ chức lễ thắp nến tri ân.