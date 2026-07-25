Anh Nguyễn Nhất Linh xúc động chia sẻ chuyện gia đình tại lễ thắp nến tri ân

Tối 25.7, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

"Nếu ngày ấy ông tôi không ra trận..."

Anh Nguyễn Nhất Linh và chị Dương Minh Nguyệt dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: BTC

Tại chương trình, anh Nguyễn Nhất Linh đã có bài phát biểu giàu cảm xúc. Mở đầu bài phát biểu, anh Nguyễn Nhất Linh ví mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tri ân như biểu tượng của lòng biết ơn.

Anh Linh chia sẻ: "Có lẽ mỗi người chúng ta đều sẽ cầm trên tay một ngọn nến. Một ngọn nến nhỏ thôi. Hàng nghìn ngọn nến nhỏ lại có thể làm bừng sáng cả một nghĩa trang. Lòng biết ơn cũng giống như vậy. Nếu chỉ ở trong trái tim của một người, nó là một cảm xúc. Nhưng khi được trao từ người này sang người khác, nó sẽ trở thành sức mạnh của cả một dân tộc".

Từng có thời gian công tác tại Tuyên Quang trên cương vị Phó bí thư Tỉnh đoàn, anh Linh bày tỏ tình cảm đặc biệt với vùng đất cách mạng. Theo anh, Tuyên Quang không chỉ là "Thủ đô kháng chiến" mà còn là nơi giúp mỗi người trẻ nhận ra rằng "có những giá trị không thể đo bằng thời gian, chỉ có thể cảm nhận bằng lòng biết ơn".

Anh Nguyễn Nhất Linh thắp hương tri ân tại các ngôi mộ liệt sĩ ẢNH: BTC

Bài phát biểu trở nên lắng đọng khi anh Linh chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình. Ông nội anh là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Nam, ông ngoại là lão thành cách mạng. Chưa từng được gặp ông nội, ký ức của anh chỉ còn lại qua những bức ảnh cũ và tấm bằng "Tổ quốc ghi công".

Anh Linh nghẹn ngào nói: "Có những đêm tôi tự hỏi, nếu ngày ấy ông tôi không ra trận. Liệu hôm nay tôi có được đứng ở đây? Liệu tôi có được sống trong một đất nước hòa bình, và rồi tôi hiểu có những câu hỏi không cần câu trả lời. Chính cuộc sống bình yên của chúng ta hôm nay đã là câu trả lời rồi".

Các đại biểu thả hoa đăng tại lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: BTC

Anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng những nghi lễ tưởng niệm mà phải được cụ thể hóa trong cuộc sống hằng ngày. Anh khẳng định: "Lòng biết ơn phải được thể hiện bằng cách chúng ta sống. Sống trung thực hơn. Sống tử tế hơn. Làm việc tốt hơn. Học tập tốt hơn. Cống hiến nhiều hơn. Đó mới là lời tri ân đẹp nhất".

Tri ân quá khứ bằng trái tim, dựng xây tương lai bằng trách nhiệm

Một trong những thông điệp gây xúc động nhất của bài phát biểu là lời lý giải về ý nghĩa của lễ thắp nến tri ân: "Chúng ta không thắp nến để các anh nhìn thấy. Chúng ta thắp nến để chính mình không quên. Không quên rằng hòa bình hôm nay không phải món quà của lịch sử. Mà là món quà của những con người đã dám hy sinh tuổi hai mươi của mình".

Anh Nguyễn Nhất Linh trao quà cho các cựu chiến binh tại chương trình ẢNH: BTC

Đại diện tuổi trẻ, anh Nguyễn Nhất Linh hứa sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực bằng tinh thần xung kích, sáng tạo, học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước. Tuổi trẻ Việt Nam nguyện tri ân quá khứ bằng trái tim, dựng xây tương lai bằng trách nhiệm.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã trao tặng các phần quà tới các gia đình người có công với cách mạng.

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn công tác do anh Nguyễn Nhất Linh làm trưởng đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Giã tại P.Minh Xuân.

Anh Nguyễn Nhất Linh, chị Dương Minh Nguyệt và các bạn trẻ tham gia "bữa cơm tri ân" tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Giã ẢNH: BTC

Tại đây, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm người con liệt sĩ của mẹ, thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tặng quà, kinh phí hỗ trợ. Đặc biệt, đoàn công tác đã cùng gia đình chuẩn bị và tham dự "bữa cơm tri ân" ấm áp tình thân, lắng nghe những kỷ niệm, lời dặn dò của mẹ, trong không khí xúc động và gắn kết...