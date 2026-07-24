Trao nhà tình nghĩa tri ân cựu chiến binh Nguyễn Văn Hinh tại Tuyên Quang

Trong 2 ngày 23 - 24.7, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hành trình "Tri ân - Tiếp lửa truyền thống" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Trong hành trình, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác dâng hương tại các khu di tích, lịch sử ẢNH: BTC

Đoàn cũng đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 468, xã Vị Xuyên, nơi được xem là tọa độ khốc liệt nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, gắn với khẩu hiệu bất diệt "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Song song với các hoạt động tri ân, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đã phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các chương trình an sinh xã hội tại các xã Vị Xuyên và Thanh Thủy với tổng nguồn lực 525 triệu đồng.

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ẢNH: BTC

Chương trình đã trao tặng 2 Nhà nhân ái trị giá 100 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 15 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng dành cho học sinh vượt khó là con em gia đình chính sách; 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng gửi tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 2 Tủ thuốc thanh niên trị giá 100 triệu đồng; xây dựng công trình Thắp sáng đường quê tại xã Bạch Ngọc và công trình Thắp sáng đường biên tại xã Thanh Thủy, mỗi công trình trị giá 15 triệu đồng.

Ban tổ chức khởi công xây Nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Hinh ẢNH: BTC

Đặc biệt, đoàn đã trao tặng một Nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Hinh, trú tại thôn Nà Thài, xã Thanh Thủy. Gia đình ông Hinh chỉ có 2 bố con. Ông Hinh sức khỏe yếu và thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nên hoàn cảnh rất khó khăn.

Đoàn công tác cũng trao nhiều nguồn lực an sinh xã hội khác với tổng giá trị các nguồn lực được huy động trong hành trình đạt 535 triệu đồng.

Theo Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.