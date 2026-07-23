Người trẻ tri ân bằng những việc làm ý nghĩa

Những ngày tháng 7 lịch sử, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), tuổi trẻ cả nước đang đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để bày tỏ sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng.

"Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình"

Một trong những mô hình tạo nhiều cảm xúc là chương trình "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình". Tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu (97 tuổi), cùng chuẩn bị bữa cơm, quây quần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khó.

Bữa cơm tri ân với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu (97 tuổi) ở Thanh Hóa ẢNH: TỈNH ĐOÀN THANH HÓA

Những mâm cơm giản dị nhưng ấm áp đã trở thành cầu nối giữa các thế hệ, giúp người trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh to lớn của cha anh. Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Mô hình "bữa cơm tri ân" đang được nhiều địa phương triển khai bởi giá trị nhân văn mà hoạt động mang lại. Không chỉ trao đi sự quan tâm về vật chất, mỗi bữa cơm còn là dịp để thế hệ trẻ được lắng nghe ký ức lịch sử từ chính những nhân chứng sống, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Hải Phòng thăm, tặng quà thương bệnh binh, gia đình chính sách ẢNH: THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

Song hành với đó là hàng loạt chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách trên khắp cả nước. Tuổi trẻ Hải Phòng tổ chức 114 "Bữa cơm tri ân", trao 4.209 suất quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công, với tổng nguồn lực huy động hơn 2,2 tỉ đồng.

Tại Điện Biên, tuổi trẻ địa phương đã đến thăm các gia đình người có công, tặng quà lực lượng đang thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Những lời động viên cùng các phần quà được trao tận tay không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn tiếp thêm động lực cho những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.

Tuổi trẻ Điện Biên thăm, tặng quà lực lượng đang thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" ẢNH: TỈNH ĐOÀN ĐIỆN BIÊN

Tại Lai Châu, các đoàn công tác của Tỉnh đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp trực tiếp đến từng gia đình người có công để thăm hỏi, động viên và trao quà, góp phần lan tỏa tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa", khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn với cộng đồng trong công tác chăm lo các gia đình chính sách.

Tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp cùng doanh nghiệp trực tiếp đến từng gia đình người có công để thăm hỏi, động viên và trao quà ẢNH: TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU

Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, trao tặng ảnh phục dựng

Cùng với các hoạt động chăm lo người có công, những ngày này, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên cũng có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm để dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc phần mộ và thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Hải Phòng, các cấp bộ Đoàn thành phố huy động hơn 30.800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đồng loạt dọn vệ sinh, chỉnh trang, chăm sóc phần mộ và dâng hương tại 100% nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

Tuổi trẻ Hải Phòng dọn vệ sinh, chỉnh trang, chăm sóc phần mộ và dâng hương tại 100% nghĩa trang liệt sĩ ẢNH: THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

Điểm nhấn trong các hoạt động tri ân năm nay còn là những cách làm mới, giàu tính nhân văn. Tại Cà Mau, trong chương trình "Hành trình tri ân - Tiếp nối truyền thống", tuổi trẻ địa phương đã trao tặng ảnh liệt sĩ được phục dựng cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình liệt sĩ, đồng thời tổ chức thắp hương, thăm hỏi, tặng quà tại các gia đình chính sách.

Đáng chú ý, hưởng ứng Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa", các cấp bộ Đoàn Hải Phòng đã sưu tầm gần 20.000 câu chuyện lịch sử, đồng thời phục dựng và trao tặng 400 ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình chính sách.

Tuổi trẻ Cà Mau phục dựng, trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: TỈNH ĐOÀN CÀ MAU

Chuỗi hoạt động hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay thêm một lần khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Mỗi hành động, dù nhỏ, đều góp phần nối dài mạch nguồn yêu nước, để lòng biết ơn không chỉ được nhắc nhớ trong tháng 7 mà trở thành giá trị bền vững được các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp tục gìn giữ và lan tỏa.