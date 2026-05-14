Những giọt nước mắt tri ân giữa ngàn khơi Tổ quốc

Tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, giữa biển trời mênh mông, hương trầm nghi ngút bay lẫn vào vị mặn của gió. Lời diễn văn của đại tá Phạm Văn Kết (Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân) như đưa mọi người quay ngược thời gian về sự kiện Gạc Ma (14.3.1988) cách đây 38 năm. Khi đó, 64 cán bộ, chiến sĩ đã ngoan cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, lấy thân mình làm lá chắn sống bảo vệ biển, đảo quê hương
ẢNH: TUẤN MINH
Trong không khí tĩnh lặng, đại tá Phạm Văn Kết nghẹn giọng khi nhắc về 186 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trên quần đảo Trường Sa, trong đó có 118 đồng chí thuộc Lữ đoàn 146. Các anh đã nằm lại nơi này. Dù Đảng, Nhà nước, quân đội và các thế hệ đi sau đã nỗ lực hết sức tìm kiếm, nhưng biển khơi sâu rộng và thời tiết khắc nghiệt đã khiến hình hài nhiều đồng chí đến nay vẫn mãi nằm lại nơi đáy biển lạnh lẽo, chưa thể trở về cùng đất mẹ
Cùng chung dòng cảm xúc ấy, chị Tôn Vũ (Đoàn tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM) rưng rưng chia sẻ, không gian thiêng liêng của buổi lễ và ý nghĩa của ca khúc đã chạm đến cảm xúc, khiến chị nghẹn ngào lúc cất lên giai điệu "Linh thiêng Việt Nam" giữa biển trời Tổ quốc. Nhắc lại khoảnh khắc người chiến sĩ anh dũng quấn lá cờ trên mình, bơi qua làn đạn để khẳng định chủ quyền, nữ nghệ sĩ đã cúi đầu cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ trong niềm tri ân sâu sắc
Khi từng đóa cúc và những cánh hạc giấy mang theo muôn vàn lời tri ân nhẹ nhàng chạm vào mặt sóng, chiến công của các "anh" đã hòa vào dáng hình xứ sở, để Tổ quốc ngàn khơi mãi mãi gọi tên
