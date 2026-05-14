Những giọt nước mắt tri ân giữa ngàn khơi Tổ quốc

Lặng người trước những hy sinh cao cả ấy, anh Lê Khánh Lương (Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ) xúc động nhớ về truyền thống gia đình. Có bố là quân nhân và 2 người bác ruột là liệt sĩ thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ, hơn ai hết, anh thấu hiểu tận cùng nỗi đau của những gia đình có người thân mãi mãi nằm lại với đại dương. "Đứng sát nhà giàn kiên trung, tôi càng thấm thía hơn cái giá của hòa bình. Những người trẻ hôm nay hãy đi, hãy cảm nhận bằng trái tim, để từ đó biến niềm tự hào thành những hành động thiết thực nhất đóng góp cho quê hương, đất nước", anh Lương gửi gắm.