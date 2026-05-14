Những giọt nước mắt tri ân giữa ngàn khơi Tổ quốc

Tuấn Minh
14/05/2026 08:29 GMT+7

Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 không giấu được sự nghẹn ngào trước sự hy sinh của những người lính đã lấy máu xương hòa vào biển cả, dệt nên biểu tượng bất tử về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa muôn trùng sóng nước, không gian như chùng xuống trong những phút giây tưởng niệm.

Trong hải trình gần 1.000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác số 14 đã trang trọng tổ chức 2 nghi lễ tưởng niệm tại khu vực biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma và khu vực thềm lục địa phía nam (sát Nhà giàn DK1). Không chỉ là nghi thức tri ân, mỗi phút giây trôi qua trên boong tàu là một lần mạch nguồn cảm xúc trong mỗi đại biểu dâng trào, thấu cảm sâu sắc cái giá của hòa bình

Tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, giữa biển trời mênh mông, hương trầm nghi ngút bay lẫn vào vị mặn của gió. Lời diễn văn của đại tá Phạm Văn Kết (Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân) như đưa mọi người quay ngược thời gian về sự kiện Gạc Ma (14.3.1988) cách đây 38 năm. Khi đó, 64 cán bộ, chiến sĩ đã ngoan cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, lấy thân mình làm lá chắn sống bảo vệ biển, đảo quê hương

Trong không khí tĩnh lặng, đại tá Phạm Văn Kết nghẹn giọng khi nhắc về 186 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trên quần đảo Trường Sa, trong đó có 118 đồng chí thuộc Lữ đoàn 146. Các anh đã nằm lại nơi này. Dù Đảng, Nhà nước, quân đội và các thế hệ đi sau đã nỗ lực hết sức tìm kiếm, nhưng biển khơi sâu rộng và thời tiết khắc nghiệt đã khiến hình hài nhiều đồng chí đến nay vẫn mãi nằm lại nơi đáy biển lạnh lẽo, chưa thể trở về cùng đất mẹ

“Hương trầm quyện gió tỏa quanh/Vòng hoa Đất mẹ dệt thành huy chương/Sống không mưu lợi tầm thường/Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng”. Bốn câu thơ khép lại bài diễn văn cũng là lúc những tiếng nấc nhẹ vang trên boong tàu

Lần đầu tiên đến với Trường Sa, anh Nguyễn Việt Thắng (đại diện Ngân hàng Quân đội - MB) bộc bạch: "Đang sống trong điều kiện yên bình trên đất liền, chúng ta thật khó có thể hình dung hết những gian khổ, khắc nghiệt và cả sự khốc liệt mà các chiến sĩ đã phải đối mặt trong trận chiến năm 1988. Sự hy sinh ấy nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi phải sống trách nhiệm hơn, chung tay gìn giữ từng sải biển, tấc đảo mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu"

Cùng chung dòng cảm xúc ấy, chị Tôn Vũ (Đoàn tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM) rưng rưng chia sẻ, không gian thiêng liêng của buổi lễ và ý nghĩa của ca khúc đã chạm đến cảm xúc, khiến chị nghẹn ngào lúc cất lên giai điệu "Linh thiêng Việt Nam" giữa biển trời Tổ quốc. Nhắc lại khoảnh khắc người chiến sĩ anh dũng quấn lá cờ trên mình, bơi qua làn đạn để khẳng định chủ quyền, nữ nghệ sĩ đã cúi đầu cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ trong niềm tri ân sâu sắc

Tiếp nối hải trình tri ân, lễ tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ hy sinh nơi thềm lục địa phía nam đã được cử hành trong không khí trang trọng, ngay sát Nhà giàn DK1. Giọng trung tá Lại Văn Tung (Phó chính ủy Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân) chùng xuống khi kể về cơn bão lịch sử số 10 năm 1990 đánh sập Nhà giàn DK1/3 Phúc Tần. Thượng úy Nguyễn Hữu Quang đã chấp nhận hy sinh để nhường lại miếng lương khô và phao cứu sinh cuối cùng cho đồng đội

Hay như tại Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên trong cơn bão số 8 năm 1988, 3 cán bộ, chiến sĩ cũng đã vĩnh viễn nằm lại với đại dương. Hình ảnh chuẩn úy Lê Đức Hồng trong giây phút cuối cùng vẫn bám máy giữ vững thông tin liên lạc, gửi lời “vĩnh biệt đất liền” trước khi bị sóng dữ cuốn trôi, đã tạc vào biển khơi một bức tượng đài bất tử về lòng trung thành của người lính biển. Vòng hoa được thả xuống biển có dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"

Lặng người trước những hy sinh cao cả ấy, anh Lê Khánh Lương (Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ) xúc động nhớ về truyền thống gia đình. Có bố là quân nhân và 2 người bác ruột là liệt sĩ thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ, hơn ai hết, anh thấu hiểu tận cùng nỗi đau của những gia đình có người thân mãi mãi nằm lại với đại dương. "Đứng sát nhà giàn kiên trung, tôi càng thấm thía hơn cái giá của hòa bình. Những người trẻ hôm nay hãy đi, hãy cảm nhận bằng trái tim, để từ đó biến niềm tự hào thành những hành động thiết thực nhất đóng góp cho quê hương, đất nước", anh Lương gửi gắm.

Khi từng đóa cúc và những cánh hạc giấy mang theo muôn vàn lời tri ân nhẹ nhàng chạm vào mặt sóng, chiến công của các "anh" đã hòa vào dáng hình xứ sở, để Tổ quốc ngàn khơi mãi mãi gọi tên

Hải trình gần 1.000 hải lý rẽ sóng đến với quần đảo Trường Sa của Đoàn công tác số 14 cất giữ vô vàn kỷ niệm. Nhưng có lẽ, một trong những khoảnh khắc đọng lại sâu nhất trong tâm trí mỗi thành viên chính là nghi lễ chào cờ thiêng liêng diễn ra ngay giữa trùng khơi.

