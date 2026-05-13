Thiêng liêng lễ chào cờ nơi đầu sóng Trường Sa

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức ngay trên boong tàu Trường Sa 571, giữa mênh mông sóng nước.

Đối với hơn 70 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, nghi thức nơi đầu sóng ngọn gió này không đơn thuần là một hoạt động trong chuyến đi, mà là khoảnh khắc chạm đến niềm tự hào sâu thẳm, đánh thức tình yêu và trách nhiệm với từng sải biển quê hương.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức ngay trên boong tàu Trường Sa 571 với sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thuộc Đoàn công tác số 14 năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Cái nắng chói chang, những cơn gió thổi liên hồi khiến tàu Trường Sa 571 liên tục lắc mạnh. Thế nhưng, dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các bạn trẻ vẫn khẩn trương sắp xếp đội hình, đứng nghiêm trang.

Giữa không gian bao la mây trời, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, kiêu hãnh như chính sức trẻ Việt Nam kiên cường nơi tiền tiêu.

Giây phút giai điệu hào hùng của "Tiến quân ca" cất lên, mọi khoảng cách giữa đất liền và hải đảo xa xôi dường như tan biến. Những bàn tay đặt lên ngực trái, cùng cất cao tiếng hát, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc.

Tiếng Quốc ca hòa vào tiếng sóng gầm gào, tạo nên một bản hùng ca giữa biển trời khiến nhiều người đã không giấu được xúc động.

Rồi khúc ca "Lên đàng" tiếp nối, cuộn trào tinh thần xung kích, dấn thân của những người mang theo khát vọng tuổi thanh xuân đến với biển đảo.

Nhiều thành viên không giấu được xúc động khi hòa ca giai điệu hào hùng của Quốc ca ẢNH: TUẤN MINH

Bồi hồi nhớ lại phút giây ấy, chị Dương Ngọc Hà, thành viên đội xung kích nghệ sĩ tình nguyện, rưng rưng: "Đứng giữa Trường Sa cất tiếng hát Quốc ca là một trải nghiệm mang lại sự tự hào vô cùng tận. Tôi chỉ mong những ai chưa từng ra đảo, hãy một lần đến đây để tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của quân dân mình, để thấy tim mình đập chung nhịp đập Tổ quốc".

Cùng chung dòng cảm xúc, anh Đỗ Duy Kiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ, khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển khơi như một lời thức tỉnh.

"Giây phút ấy khiến tôi thấm thía rằng, mình phải sống sao cho xứng đáng, phải nỗ lực rèn luyện để đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng", anh Kiên bộc bạch.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên đảo Trường Sa ẢNH: TUẤN MINH

Cảm xúc ấy càng thêm nghẹn ngào khi đoàn đặt chân lên các điểm đảo. Đứng chào cờ bên cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, nơi xương máu cha anh đã hòa vào sóng nước để giữ gìn từng tấc đảo, sải biển, mỗi đoàn viên, thanh niên tự thấy mình bé nhỏ nhưng cũng đầy tự hào trước giá trị của độc lập, hòa bình.

Những bàn tay đặt lên ngực trái, cùng cất cao tiếng hát, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc ẢNH: TUẤN MINH

Gói ghém lại những cảm xúc của chuyến đi, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ, đây là một cuộc trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc để mỗi người tự soi chiếu lại mình.

"Tài sản lớn nhất chúng ta mang về đất liền không phải là những vật chất vô tri, mà là ngọn lửa tình yêu Tổ quốc rực cháy. Mỗi đại biểu giờ đây là một sứ giả, mang theo câu chuyện, hình ảnh chân thực của Trường Sa để gieo mầm tình yêu ấy vào trái tim của mọi thế hệ thanh niên Việt Nam", anh Nguyễn Tường Lâm nhắn nhủ.