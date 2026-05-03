Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dịp lễ, trực thăng bay xuyên đêm ra Trường Sa cấp cứu 2 bệnh nhân nặng

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
03/05/2026 12:40 GMT+7

Trong kỳ nghỉ lễ, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp tổ chức chuyến bay cấp cứu bằng trực thăng, đưa 2 bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn (đặc khu Trường Sa) về đất liền điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 18 giờ 58 phút ngày 2.5, trực thăng EC225 số hiệu VN8620 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) ra đảo thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp cận, cất - hạ cánh và vận chuyển bệnh nhân bằng đường không xuyên đêm.

Dịp lễ, trực thăng vượt mưa gió ra Trường Sa Lớn cấp cứu 2 bệnh nhân nặng - Ảnh 1.

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp thực hiện chuyến bay cấp cứu trong dịp lễ để cứu bệnh nhân ở đảo Trường Sa Lớn

ẢNH: BVCC

Đến 2 giờ 45 phút ngày 3.5, trực thăng hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, đưa 2 bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân thứ nhất là ông Trần Đình H. (49 tuổi, công nhân Công ty xây dựng Thành An 96) bị tai nạn lao động do ngã cao trong quá trình thi công tại đảo Trường Sa Lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa, tổ chức nhiều phiên hội chẩn để đảm bảo quá trình điều trị tốt nhất.

Tại đảo, bệnh nhân đã được cấp cứu, xử trí ban đầu, đồng thời theo dõi sát tình trạng hô hấp và tổn thương trong ổ bụng. Do tình trạng diễn tiến nặng, bệnh viện hội chẩn và quyết định đưa bệnh nhân về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Dịp lễ, trực thăng vượt mưa gió ra Trường Sa Lớn cấp cứu 2 bệnh nhân nặng - Ảnh 2.

Chuyến bay cấp cứu đưa bệnh nhân ở đảo Trường Sa Lớn về đất liền tiếp tục điều trị chuyên sâu

ẢNH: BVCC

Tiếp cận bệnh nhân tại đảo Trường Sa Lớn, Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 nhận định, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân vẫn tiến triển nặng, bụng trướng, có dấu hiệu tổn thương trong ổ bụng. Ê kíp đã hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, giảm đau và ổn định bệnh nhân trước khi vận chuyển về đất liền.

Khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân còn tỉnh nhưng phải thở oxy liều cao. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp ở vùng ngực và bụng, cần được theo dõi sát và xử trí cấp cứu.

Lúc 4 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện hội chẩn cấp cứu và xác định bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, tổn thương phức tạp vùng ngực, bụng, kèm dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu để xử trí tổn thương trong ổ bụng, đồng thời hồi sức tích cực và dùng kháng sinh liều cao.

Bệnh nhân thứ hai là ông Võ Văn Th. (55 tuổi, công nhân Công ty Dacinco) được vận chuyển trên cùng chuyến bay cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân Th. tỉnh táo, đau vùng bụng bên trái và sốt 38 độ C. Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân có ổ nhiễm trùng ở vùng bụng bên trái, kèm dấu hiệu viêm lan sang khu vực lân cận. Hiện bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, bù nước điện giải và theo dõi sát để can thiệp ngoại khoa khi cần.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, Kíp trưởng Kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: ê kíp đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá toàn trạng, kiểm soát hô hấp - tuần hoàn và ổn định bệnh nhân trước khi vận chuyển. Trong quá trình bay, người bệnh được theo dõi liên tục, sẵn sàng can thiệp ngay khi cần thiết.

Nhiệm vụ cấp cứu thành công tiếp tục khẳng định năng lực cấp cứu đường không, hồi sức - ngoại khoa chuyên sâu và hệ thống hội chẩn từ xa của Bệnh viện Quân y 175; đồng thời cho thấy sự cơ động, xử trí kịp thời của đội ngũ thầy thuốc quân y nơi tuyến đầu biển đảo của Tổ quốc.

Tin liên quan

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026

Trực thăng bay cấp cứu ngư dân ở đặc khu Trường Sa ngày đầu năm 2026

Ngay trong ngày đầu năm 2026, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp tổ chức chuyến bay cấp cứu khẩn cấp, đưa một ngư dân nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa) về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Khám phá thêm chủ đề

trực thăng cấp cứu đường không Đảo Trường Sa Lớn Bệnh viện Quân Y 175 đặc khu Trường Sa cấp cứu bệnh nhân ở trường sa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận