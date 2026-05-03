Dịp lễ, trực thăng bay xuyên đêm ra Trường Sa cấp cứu 2 bệnh nhân nặng

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 18 giờ 58 phút ngày 2.5, trực thăng EC225 số hiệu VN8620 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) ra đảo thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ được triển khai trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp cận, cất - hạ cánh và vận chuyển bệnh nhân bằng đường không xuyên đêm.

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp thực hiện chuyến bay cấp cứu trong dịp lễ để cứu bệnh nhân ở đảo Trường Sa Lớn ẢNH: BVCC

Đến 2 giờ 45 phút ngày 3.5, trực thăng hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175, đưa 2 bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân thứ nhất là ông Trần Đình H. (49 tuổi, công nhân Công ty xây dựng Thành An 96) bị tai nạn lao động do ngã cao trong quá trình thi công tại đảo Trường Sa Lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa, tổ chức nhiều phiên hội chẩn để đảm bảo quá trình điều trị tốt nhất.

Tại đảo, bệnh nhân đã được cấp cứu, xử trí ban đầu, đồng thời theo dõi sát tình trạng hô hấp và tổn thương trong ổ bụng. Do tình trạng diễn tiến nặng, bệnh viện hội chẩn và quyết định đưa bệnh nhân về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Chuyến bay cấp cứu đưa bệnh nhân ở đảo Trường Sa Lớn về đất liền tiếp tục điều trị chuyên sâu ẢNH: BVCC

Tiếp cận bệnh nhân tại đảo Trường Sa Lớn, Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 nhận định, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân vẫn tiến triển nặng, bụng trướng, có dấu hiệu tổn thương trong ổ bụng. Ê kíp đã hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, giảm đau và ổn định bệnh nhân trước khi vận chuyển về đất liền.

Khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân còn tỉnh nhưng phải thở oxy liều cao. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp ở vùng ngực và bụng, cần được theo dõi sát và xử trí cấp cứu.

Lúc 4 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện hội chẩn cấp cứu và xác định bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, tổn thương phức tạp vùng ngực, bụng, kèm dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu để xử trí tổn thương trong ổ bụng, đồng thời hồi sức tích cực và dùng kháng sinh liều cao.

Bệnh nhân thứ hai là ông Võ Văn Th. (55 tuổi, công nhân Công ty Dacinco) được vận chuyển trên cùng chuyến bay cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân Th. tỉnh táo, đau vùng bụng bên trái và sốt 38 độ C. Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân có ổ nhiễm trùng ở vùng bụng bên trái, kèm dấu hiệu viêm lan sang khu vực lân cận. Hiện bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, bù nước điện giải và theo dõi sát để can thiệp ngoại khoa khi cần.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, Kíp trưởng Kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: ê kíp đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá toàn trạng, kiểm soát hô hấp - tuần hoàn và ổn định bệnh nhân trước khi vận chuyển. Trong quá trình bay, người bệnh được theo dõi liên tục, sẵn sàng can thiệp ngay khi cần thiết.

Nhiệm vụ cấp cứu thành công tiếp tục khẳng định năng lực cấp cứu đường không, hồi sức - ngoại khoa chuyên sâu và hệ thống hội chẩn từ xa của Bệnh viện Quân y 175; đồng thời cho thấy sự cơ động, xử trí kịp thời của đội ngũ thầy thuốc quân y nơi tuyến đầu biển đảo của Tổ quốc.