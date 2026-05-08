Hành trình gần 1.000 hải lý mang yêu thương tới Trường Sa

Đoàn công tác số 14 gồm hơn 200 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Trong đó, có 70 đại biểu do T.Ư Đoàn triệu tập là cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu biểu, đại diện các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước tham gia chương trình "Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương".

Trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Đá Lớn, Nam Yết, Đá Lớn B, Trường Sa Đông, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16. Tại các điểm đến, đại biểu đã thăm hỏi, tặng quà cho quân và dân đang công tác, sinh sống trên đảo; đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn kết tình quân dân.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam giao lưu văn nghệ cùng chiến sĩ trên đảo Trường Sa Đông ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, trong khuôn khổ "Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương", 70 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đầy tự hào trên boong tàu Trường Sa 571 và trên đảo Trường Sa. Các đại biểu trẻ cũng cùng tham gia lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa (vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma) và trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Các đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên boong tàu Trường Sa 571 và trên đảo Trường Sa ẢNH: TUẤN MINH

Cùng với đó, nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm thành lập Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.2026), các đoàn viên thanh niên đã cùng chiến sĩ đảo Trường Sa tham gia giải chạy bộ "Quân dân chung nhịp bước vì chủ quyền biển đảo" trong khí thế vô cùng hào hứng.

Giải chạy bộ "Quân dân chung nhịp bước vì chủ quyền biển đảo" trên đảo Trường Sa chào mừng kỷ niệm 71 năm thành lập Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.2026) ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ về chuyến đi, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, mỗi hành trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc. Hành trình giúp mỗi đại biểu không chỉ tận mắt chứng kiến cuộc sống, nhiệm vụ của quân và dân nơi biển, đảo tiền tiêu, mà còn để tự soi lại trách nhiệm của mình trước Tổ quốc.

"Điều quý giá nhất mà mỗi hành trình mang lại không chỉ là những món quà được trao, những công trình được hỗ trợ, những chương trình giao lưu được tổ chức, mà sâu xa hơn là sự lan tỏa của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin, của trách nhiệm và ý chí hành động trong mỗi người.

Từ Trường Sa trở về, mỗi đại biểu là một sứ giả của biển, đảo; mỗi câu chuyện được kể, mỗi bức ảnh được chia sẻ, mỗi bài viết, mỗi sản phẩm truyền thông, sẽ đều góp phần đưa Trường Sa gần hơn với đất liền, đưa tình yêu biển, đảo thấm sâu hơn vào trái tim thế hệ trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây ẢNH: TUẤN MINH

Bí thư T.Ư Đoàn cũng chia sẻ thêm, đây là hành trình mà mỗi đại biểu "mang ra tình cảm, mang về niềm tin". Các đại biểu đã mang theo tình cảm của nhân dân đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển, đảo tiền tiêu; thể hiện lòng biết ơn, trân trọng và tự hào trước sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Đó cũng là lời khẳng định mạnh mẽ: đất liền luôn hướng về biển, đảo; Trường Sa không xa, bởi Trường Sa luôn ở trong trái tim mỗi người Việt Nam.