Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho đại úy công an cứu trẻ đuối nước

Trần Hiếu
07/05/2026 15:50 GMT+7

Chiều 7.5, anh Đỗ Đức Thanh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn đã trao bằng khen và Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thanh niên có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Theo đó, huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" được trao cho đại úy Nguyễn Hữu Đạo, Cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, đoàn viên Chi đoàn thuộc Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn tặng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người trong tình huống cấp bách.

Trước đó, trong thời gian nghỉ phép về quê thăm gia đình tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đại úy Nguyễn Hữu Đạo đã kịp thời cứu sống hai cháu bé bị đuối nước. Cụ thể, vào sáng ngày 8.3, khi đang đi thăm họ hàng ở xã Hoằng Lộc, anh Đạo phát hiện có tiếng động lạ ở ao gần nhà văn hóa thôn. Khi đến gần anh phát hiện có hai cháu nhỏ ở dưới ao đang ôm chặt nhau nên đã lao xuống cứu được hai cháu L.V.T.Đ (6 tuổi) và L.T.L (4 tuổi). 

Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đại úy công an cứu trẻ đuối nước - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạo được tặng bằng khen và huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì hành động cứu hai cháu nhỏ thoát nạn đuối nước

ẢNH: TRẦN HIẾU

Thấy cháu L. có dấu hiệu yếu sức, anh Đạo đã tiến hành sơ cứu, sau đó tìm thân nhân 2 cháu để đưa đến cơ sở y tế kiểm tra. Chính hành động nhanh nhạy này đã cứu sống được 2 cháu bé.

Ông nội của hai cháu là Lê Văn Thắng (58 tuổi) trú tại thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa sau đó đã gửi thư đến Công an tỉnh Gia Lai cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Đạo. Trong thư, ông Thắng viết: "Lúc ấy nhà tôi đang có đám cưới. Hai cháu nội của tôi là cháu L.V.T.Đ (6 tuổi) và T.T.L (4 tuổi) chơi ở ao nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc và xảy ra vụ đuối nước. Nếu không có anh Đạo cứu, chắc gia đình tôi đã xảy ra họa lớn rồi. Ơn của anh Đạo đối với gia đình tôi quá lớn, giống ơn tái sinh đối với hai cháu".

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên cứu em nhỏ đuối nước

Phát hiện 1 em nhỏ bị đuối nước, nam thanh niên ở Hà Tĩnh lập tức lao mình xuống dòng nước, kịp thời đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

